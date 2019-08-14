「太平藍」藍染工藝創作聯展 中友百貨盛大登場

2019-08-14 19:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



歷經十多年奮鬥努力，來自台中太平頭汴坑的「太平藍」工藝師，繼5月中旬至6月底於台北國家文創禮品館舉辦聯展後，即日起至9月16日於中友百貨10樓創意平台，再度盛大舉辦聯展，以最美麗及適合生活家居的藍染作品，呈現在大眾面前。

長期致力於推廣太平藍染工藝的「水源地文教基金會」董事長葉晉玉表示，太平藍工藝師長期在環境優美的太平頭汴坑山區工作，此區環境非常適合藍染原料大小菁的生長，而在好山好水中孕育出來的藍染原料及產品，可以進一步行銷到全世界。

此次太平藍工藝師參展的台灣頂級工藝作品，包括有江婕妤去年拿下台灣優良工藝品的藍染時鐘系列，以及詹雅汶的藍染桌燈家飾系列產品、林麗貞的藍染桐花圍巾系列、顏秋珠的藍染服飾及絲巾系列產品。

每一件作品都是純手工精心製作而且獨一無二，第一眼看上去就會令人愛不釋手，非常適合居家生活及裝飾之用。

尤其，難能可貴的是顏秋珠本身為身心障礙者，歷經十多年的努力及奮鬥，其藍染作品不僅深具特色，更迎合年輕時尚風，堪為所有創作者的楷模。

葉晉玉表示，非常感謝中友百貨的盛情邀約及全力協助策展，讓農村的常民經濟也可以生活在一般人的日常之中。

他也感謝文化部工藝中心及農委會水保局農村培力計畫，多年來的輔導及扶持及陪伴，讓來自農村的太平藍產品可以走出台灣走向國際，讓全世界都可以看見台灣工藝之美。

另外，還有客委會、文化部彰化生活美學館及勞動力發展署中彰投分署，多年來的支持及鼓勵，雖然太平藍發展的每一步路雖然艱辛，但是有大家的鼓勵，讓果實非常甜美而實在。

葉晉玉強調，水源地文教基金會來自台中偏遠山區太平頭汴坑的村落，因為工藝師們的用心及努力，這四年多來代表台灣參加各項商展，足跡遠至美國聖地牙哥、法國巴黎、泰國曼谷、新加玻，中國大陸等地。

所設計及出產的商品美觀實用，且符合生活日常所需，不僅開創地方創生的奇蹟，更帶動地方產業的發展與弱勢就業，其意義不可不謂深遠。此次應中友創意平台聯合展出，希望藉由展覽，展現在地的工藝軟實力。