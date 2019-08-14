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生活市集成立「公益專區」 創業家傳愛不落人後

2019-08-14 14:45經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

創業家兄弟（8477）今年全面提升並擴大公益服務，今（14）日宣布旗下電商平台生活市集「公益專區」正式上線，專區與超過10家公益機構合作，目前已導入近50項商品，包含零食甜品、食品禮盒及日常用品等常態性品項，全年無休持續協助公益機構銷售商品，所得金額更是全數支持公益機構。

創業家董事長郭書齊表示，我們是電商平台的角色，以多年來經營電商的經驗與數位行銷資源，讓2019年創業家公益服務升級更全面，宣布正式成立生活市集公益專區，以多樣化的常態性商品，持續性地提供銷售平台，不收取上架費、成交不抽成，包含匯款費用等都由公司吸收，所得金額將全數支持公益機構。

郭書齊期許，藉此達到拋磚引玉，吸引更多良善力量挹注助力，讓社會擁有更多善的正面能量。

創業家定調2018年為「公益元年」，發揮電商通路精神，主動邀約公益機構在年節、母親節、中秋節等消費大檔期上架公益商品，至2018年為止，共合作愛心碼單位超過580家、捐出超過31萬張電子發票、上架22品公益商品、幫助七大社福團體、協助公益商品銷售超過172萬，今年又吸引更多公益機構夥伴加入，仍持續增加中。

此外，創業家也說，消費者下單商品寄至公益機構的「送愛」方案也越來越受到歡迎，今年迄今品項數較去年增250%，提供消費者更多元的展現愛心方式。 進一步看到生活市集站內數據，消費者傾向購買的公益商品主要為食品，分別為「零食甜點」、食品」及「沖泡飲品」三大類。

距離中秋節只剩下不到一個月，創業家觀察，消費者選購公益商品以食品為主，零食甜點、食品、沖泡飲品為熱銷三大品類。另外，中秋節將至，生活市集中秋公益禮盒首波預購開跑，站內數據顯示，中秋禮盒買氣提前在中秋節前一個月就已湧現，近一周詢問度較前周激增4.7倍，經典糕餅及特色禮盒分別為消費者自行享用及贈禮的首選。

生活市集宣布「公益專區」正式上線，引進常態性商品，全年無休持續做公益。圖／創業家...
生活市集宣布「公益專區」正式上線，引進常態性商品，全年無休持續做公益。圖／創業家提供
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中秋節創業家兄弟電商

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