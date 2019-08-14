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打麻將風波 李佳芬：需要讓我們家連日子都過不下去？

抓住暑假尾巴 Expedia推全台必訪六大海邊與十親子飯店

2019-08-14 14:43經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

氣溫節節攀升，夏日熱浪來襲，現在暑假僅剩最後兩周多的時間，許多家庭可趁著暑假最後從事夏季消暑之旅，台灣四周環海，擁有許多得天獨厚、交通便利的海灘與多樣的生態，遊客一年四季皆能盡情享受各種水上活動，而暑假更是不容錯過的最佳時機。

全球旅遊網站Expedia提供超過100萬個航班、飯店等全方位的旅遊服務。今年夏天，Expedia推薦全台必訪六大海灘及十間適合親子共遊的飯店，不僅臨近海濱景點，更配備值得拍照打卡分享的絕美泳池。即日起至9月12日止，Expedia的新舊會員凡透過Expedia.com.tw訂房，即可享高達八折的優惠折扣。

Expedia亞太區公關主管Lavinia Rajaram表示：「暑假來臨，Expedia.com.tw與合作夥伴共同選出台灣最值得探訪的海灘景點及十家當地優質飯店，設有最棒的游泳池，讓旅客與家人親友共享愉快時光，也能放心讓小朋友消暑戲水！快把握Expedia夏日優惠，體驗美妙的住宿體驗。」

Expedia推薦新北市福隆海水浴場、新北市萬里海水浴場、宜蘭外澳、宜蘭蘇澳、花蓮七星潭、台中高美濕地、台南漁光島、墾丁等地的海灘及周邊渡假飯店給旅客選擇，欲了解Expedia夏日活動詳情，請訪Expedia網站查詢。

墾丁福華渡假飯店位於美麗的墾丁國家公園內，不僅設有舒適的客房，還提供多樣休閒設施...
墾丁福華渡假飯店位於美麗的墾丁國家公園內，不僅設有舒適的客房，還提供多樣休閒設施及活動。　圖／Expedia提供
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位於基隆港邊的基隆長榮桂冠酒店是個少數同時坐擁山、海景的飯店，在這裡可眺望美麗的...
位於基隆港邊的基隆長榮桂冠酒店是個少數同時坐擁山、海景的飯店，在這裡可眺望美麗的壯麗海港，依山面海的山景、海景客房讓人視野大開。　圖／Expedia提供
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