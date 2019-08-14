抓住暑假尾巴 Expedia推全台必訪六大海邊與十親子飯店

2019-08-14 14:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



氣溫節節攀升，夏日熱浪來襲，現在暑假僅剩最後兩周多的時間，許多家庭可趁著暑假最後從事夏季消暑之旅，台灣四周環海，擁有許多得天獨厚、交通便利的海灘與多樣的生態，遊客一年四季皆能盡情享受各種水上活動，而暑假更是不容錯過的最佳時機。

全球旅遊網站Expedia提供超過100萬個航班、飯店等全方位的旅遊服務。今年夏天，Expedia推薦全台必訪六大海灘及十間適合親子共遊的飯店，不僅臨近海濱景點，更配備值得拍照打卡分享的絕美泳池。即日起至9月12日止，Expedia的新舊會員凡透過Expedia.com.tw訂房，即可享高達八折的優惠折扣。

Expedia亞太區公關主管Lavinia Rajaram表示：「暑假來臨，Expedia.com.tw與合作夥伴共同選出台灣最值得探訪的海灘景點及十家當地優質飯店，設有最棒的游泳池，讓旅客與家人親友共享愉快時光，也能放心讓小朋友消暑戲水！快把握Expedia夏日優惠，體驗美妙的住宿體驗。」