昇恆昌攜手奇華餅家 推福夢中秋月餅禮盒

2019-08-14 14:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



中秋佳節即將悄悄到來，近年來年輕族群喜好伴手禮具有新奇與創意的趨勢，獨特設計包裝、創新口味成為市場的新寵兒。昇恆昌免稅商店連年推出中秋禮盒大受好評，今年更結合國際級糕餅店奇華餅家與世界冠軍級咖啡VWI by CHADWANG，推出「2019福夢中秋月餅禮盒」，搭配昇恆昌獨家口味月餅及咖啡，綴以文青氣息的精緻包裝，成為中秋佳節傳遞心意的最佳選擇。

昇恆昌表示，現在不只出國旅客在機場可購買，民眾也可以至昇恆昌台北市區內湖旗艦店，免護照、免出國行程，隨時可購買，更可以透過「昇恆昌免稅購物網」、「禮‧伴手網」線上直接訂購，搶攻中秋月餅市場。

昇恆昌「2019福夢中秋月餅禮盒」再度與國際級糕餅店香港奇華餅家合作，獻上三款昇恆昌獨家口味的中秋月餅，三款獨家口味分別為蓮蓉流沙月餅、檸檬奶黃流沙月餅與松露牛肝菌月餅。

蓮蓉與檸檬奶黃月餅不僅採用高級品湘蓮與香水檸檬為原料外，更製作成時下最流行的流沙月餅，在咬下那一口的瞬間，其流出的香滑流沙餡提升美味，帶出絕佳口感，滿足饕客對視覺與味覺的追求；松露牛肝菌月餅嚴選頂級黑松露，再佐以牛肝菌形成獨特風味，醞釀屬於都市奢華的美味。

福夢中秋禮盒內特選兩款 VWI 咖啡濾泡包，VWI 為 2017 年 WCE 世界咖啡沖煮大賽冠軍王策之經營品牌，兩款風味分別為衣索比亞西達摩濾泡包與 Blend 2 濾泡包，咖啡濾泡包為世面上極為少見的包裝，它以去除沖煮變因，還原杯測風味而特別設計，風味也特別與月餅口味精心調製。

衣索比亞西達摩濾泡包的咖啡豆使用水洗處理法，清新的茱莉花與西洋梨風味，帶有白葡萄的尾韻，明亮的青檸酸質、清爽的茶感體脂，適合搭配水果風味的月餅；而來自 VWI 團隊的中淺烘培綜合配方，帶有碎可可豆與牛軋糖風味，以及類似格蘭諾拉麥片的尾韻，在輕柔的李子酸質中，包履著糖漿般的圓潤體脂，適合搭配較為甜感的月餅。