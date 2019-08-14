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新竹縣國際AI智慧園區 環評過關

2019-08-14 11:15經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

打造新竹縣未來30年的榮景，縣長楊文科上任以來推出三大箭（AI智慧園區、台灣知識經濟旗艦園區、科學園區三期）、2小箭（竹北生命紀念園區、焚化爐）之重大縣政計畫，其中新竹縣國際AI智慧園區箭速最快，業於108年8月12日下午經本縣環境影響評估審查委員會審議通過，預計108年10月底完成園區報編及都市計畫發布實施。

楊縣長對於新竹縣國際AI智慧園區環評過關、進度邁大步非常開心，強調這個園區將是竹縣科技產業的新里程碑。「新竹縣國際 AI 智慧園區」計畫於107年4月25日獲經濟部工業局核定，列為中央重要的前瞻基礎建設之一。

「新竹縣國際 AI 智慧園區」總面積約12.61公頃，初步規劃設置8.06公頃之產業專用區。其中，包含興建一棟AI產業願景館，初步的空間規劃有國際會議廳、創新育成中心、新創辦公室及產品展示與體驗場域等等，以及配合劃設4.56公頃公共設施用地。

「新竹縣國際 AI 智慧園區」用地處分初步規劃將採取「出租」（設定地上權）方式辦理。規劃引進無煙囪類別的產業，包含節能及綠色能源之研發、設計與後端應用技術服務、軟體設計、資訊服務、智慧應用服務等相關產業。

未來「新竹縣國際 AI 智慧園區」將促進新竹縣市AI專業技術大專學院、研究單位與業者之產學研合作；設立創新育成中心，培育AI人才、提供營運管理、資金協尋等專業顧問諮詢服務；吸引AI研發領先技術業者進駐，提升產業競爭力及促進產業轉型；提供AI實驗場域，扶持AI自主研發技術；提供新創業者基本設施、設備儀器與支援服務，降低新創業者初期投資成本，並打造友善創業社交環境，激發業者創意潛能。

新竹縣國際AI智慧園區願景模擬示意圖。 圖／竹縣府提供
新竹縣國際AI智慧園區願景模擬示意圖。 圖／竹縣府提供
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