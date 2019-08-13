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屈臣氏首創串聯亞洲八市場累點、台灣兌點會員服務

2019-08-13 22:24經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

台灣藥妝店龍頭屈臣氏今（13）日宣布，首度串聯亞洲八大市場，包括台灣、大陸、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國，以「團體戰」推出台灣藥妝通路業界首創的屈臣氏「一卡隨享」服務，可在這八市場跨境消費並進行累點，首次推出「亞洲累點、台灣兌點」會員回饋，並享有當地的指定會員優惠。

台灣屈臣氏董事總經理弋順蘭表示，第一波有八個國家，首先調查是哪些國家會員最愛旅遊，本次推出「亞洲累點、台灣兌點」會員回饋，相信可以刺激更多國外旅客來台消費，之後則有可能還會再增加其他國家。

她說，台灣會員目前超過530萬人，和去年破500萬人相比，增加4至5%，今年則希望達到560萬位會員。

今年上半年零售市場受到中美貿易戰、景氣和選舉因素影響，頗具挑戰，台灣屈臣氏為個位數成長；面對康是美、寶雅、松本清，甚至是預計進駐台灣的唐吉軻德的競爭，她說，屈臣氏最大優勢就是會員計畫，針對會員提供多項體驗式活動，還有特定會員專屬優惠，並針對不同會員型態，提供客製化體驗。

此外，屈臣氏有三分之一為獨家商品，這也是其中的競爭力；弋順蘭也提到，台灣屈臣氏看到老齡化社會將至，看到人口結構改變，因此積極發展健康部門，涵蓋健康食品、常備用藥、外用藥以及隱形眼鏡等，今年上半年業績成長超過兩位數，成長力道顯著，在零售市場不理想狀態下逆勢成長。

被問到康是美今年推出全新5人團體「MEN GO SHINE」，由1位專業藥師及4位時尚彩妝師組成，為男士提供臉部保養、立體修容等服務；弋順蘭說，屈臣氏美麗商品是強項品類，在門市提供5分鐘彩妝服務，線上購買彩妝，可以預約到店享受五分鐘彩妝服務，目前已有200間店都有做美容顧問，全台一般店員拿到美容師丙級證照約有800人。

目前屈臣氏全台有580家，今年有機會破600家，她提到，目前正進行第八代店型擴展，無論是改裝店到新開店，約60至70家，都會運用到第八代店型。

台灣屈臣氏董事總經理弋順蘭Kay分享Watsons One Pass一卡隨享創新...
台灣屈臣氏董事總經理弋順蘭Kay分享Watsons One Pass一卡隨享創新服務特色，來台旅客或是到其他亞洲合作地區旅行的屈臣氏寵i會員都能享有當地會員專屬的優惠。屈臣氏／提供
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屈臣氏集團亞洲區董事總經理Robert U. Sun（左起）、台灣屈臣氏董事總經...
屈臣氏集團亞洲區董事總經理Robert U. Sun（左起）、台灣屈臣氏董事總經理弋順蘭及寵i會員代言人李國毅一起進行「Watsons One Pass一卡隨享」服務啟動儀式。屈臣氏／提供
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屈臣氏康是美

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