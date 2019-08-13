85度C攜手衡山基金會 邀大家吃月餅做公益

2019-08-13 21:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



「愛無礙、愛不漏」，中秋節將近，85度C今(13)日宣布攜手衡山基金會，邀大家吃月餅做公益，只要購買小城典藏禮盒1盒，85度C即捐出50元給衡山基金會，作為修繕弱勢家庭居家環境經費。

而除了捐款，85度C也號召員工參與衡山基金會志工活動，為環境極差的精障家庭清潔修繕住家，以行動力挺急需待援的弱勢族群。

衡山基金會在2014年成立衡山行善團，主要協助精障及身心障礙弱勢家庭，進行家屋修繕整理，自2014年至2018年底，總共累計出團699次，服務570個障礙弱勢家庭與15個單位，平均一週出2至3次團，其中精障家庭占了50%。

這一次，85度C以行動支持，號召員工加入修繕志工行列，前往彰化埔心鄉巫媽媽家，為個案清理整修住家，個案的兩位子女都因重度精神障礙，無行為能力，年邁的巫媽媽更因無收入來源，與照顧生病子女分身乏術，以至於一直居住在極惡劣的環境。

根據衛生福利部最新統計，目前全台身心障礙者共有117萬人，其中多重障礙者就占13萬人，這些都急需協助。

85度C希望透過這次活動，發揮拋磚引玉，號召更多單位一起共襄盛舉，並且邀請民眾吃月餅，做公益。

搶攻中秋商機，85度C今年推出小城典藏等10款精美禮盒迎戰，禮盒內容除了專利白玉東坡酥、招牌芋頭酥與蛋黃酥，今年還特地研發奶黃、芋泥流沙、芋泥Q餅；全新素食款，荔香桂圓、香菇核桃、白柚麻糬等新口味。