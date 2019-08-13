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岱宇三大業務動能轉強 上半年虧轉盈、EPS 0.49元

2019-08-13 18:32經濟日報 記者宋健生╱即時報導

健身器材大廠岱宇國際（1598）受惠集團旗下家用、商用及醫療復健三大業務營運動能轉強，帶動上半年營收改寫歷史同期新高，營運順利虧轉盈，稅後淨利0.69億元，每股稅後純益0.49元。

岱宇自結7月合併營收3.5億元，較去年同期增加12%，受惠旗下SOLE、SPIRIT與XTRRA等品牌接單及出貨表現優於去年水準，挹注家用、商用健身器材銷售表現持續升溫。

岱宇表示，今年上半年家用健身器材銷售業務，受惠於主力品牌SOLE、XTERRA等客戶備貨力道保持良好水準，尤其XTERRA品牌跑步機在產品品質、性能與外觀設計，具備更高性價比優勢，帶動Amazon上半年銷售台數已達去年全年的85%。

美國連鎖通路Academy銷售也持續暢旺；另外，集團近兩年積極完善商用健身器材產品線策略，整合旗下SPIRIT、UFC與Gym80品牌資源，除帶動歐美地區銷售表現，並成功打入日本、中東等當地健身房業務以及加拿大Walmart供應鏈。

以上半年業務分布來看，家用、商用及醫療復健營收比重分別為60%、15%與2%。

岱宇說，隨著三大業務銷售規模放大，以及高毛利商用、醫療復健產品比重提升，帶動上半年毛利率較去年同期的22%優化至27%水準；上半年營業費用率亦較去年同期下降至25%，挹注上半年營業利益率達2%，展現集團獲利能力的精進。

展望第3季，岱宇看好下半年進入健身器材傳統銷售旺季，有助帶動家用、商用及醫療復健業務銷售表現，創造未來營運逐季成長力道。

目前，包括SOLE新改款產品銷售升溫、XTERRA品牌亦將推出八款中低階健身器材產品，進一步帶動品牌全球市占率表現。

另外，綜合格鬥品牌UFC隨著全球代理商已躍升至目前的29家，亦計畫第3季於北美地區開放200多家體育用品店上市銷售，以期帶動新一波產品銷售表現。

岱宇指出，近期全球產業受美中貿易戰影響範圍擴大，對健身器材產業的干擾有待觀察，所幸集團旗下擁有彰化全興廠、中國嘉興廠兩大生產基地，可進行接單生產地區產能配置，且透過三大業務全球多角化布局，有望中和加徵關稅影響。

健身岱宇復健

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