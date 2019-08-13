親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

先有路，才會富？花蓮193縣道的拓寬爭議

滬指半日跌0.7% 深成指挫1%

2019-08-13 12:18聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中國大陸股市半日收跌。上證指數低開16點、失守2800點關口後，早段反覆下滑，半日收跌20點。

上證指數半日收報2794點，跌20點或0.74%，早段最多跌21點或0.78%，低見2793點，成交919.24億元(人民幣‧下同)。

深成指收報8885點，挫92點或1.03%，低見8881點，挫97點或1.09%，成交1143.86億元。

滬深300指數收報3663點，跌35點或0.96%；創業板指數收報1522點，挫17點或1.15%。

各板塊普遍下跌，金融、煤炭、水泥股挫逾1%；鋼鐵、房地產、化工、石油、電力股偏軟；有色金屬股則靠穩。

上證指數低開16點、失守2800點關口後，早段反覆下滑，半日收跌20點。(路透社...
上證指數低開16點、失守2800點關口後，早段反覆下滑，半日收跌20點。(路透社資料照片)
分享

石油

相關新聞

六年做一碗乾麵 麵本家醞釀百億撈金術

2019-08-13 12:11

台鐵新竹站友善公廁啟用 鋼構玻璃帷幕撒落光影最迷人

2019-08-13 11:29

統一旗下昂舒巴黎 正式進駐全台7-ELEVEN

2019-08-13 11:56

乾杯大啖暑期旺季商機 7月營收登同期新高

2019-08-13 10:45

群曜磁控內視鏡獲健保核准函 將在台銷售

2019-08-13 08:51

大同集團第四代斥資逾37億板橋搶地 規劃中小坪數住宅案

2019-08-13 00:45

夆典售地賺3.5億 Q4入帳

2019-08-13 00:45

高鐵之母徹底切割！殷琪掰了高鐵 提早出脫持股

2019-08-12 23:53

和泰車好威 上半年賺一股本

2019-08-12 23:35

和泰加薪3% 激勵士氣

2019-08-12 23:33

統一超 7月業績飆新高

2019-08-12 23:33

小七冰品 銷售成長20%

2019-08-12 23:31

中鋼7月營收307億 年減12%

2019-08-12 23:29

台橡出脫高鐵股 解任董事

2019-08-12 23:27

中興標下台糖綠能案

2019-08-12 23:23

中鋼新團協…福利加碼

2019-08-12 23:22

投資經營高鐵多年 大陸工程內部人士稱：就是白忙了一場

2019-08-12 23:22

智慧經營／翁嘉盛…企業創投 驅動創新升級

2019-08-12 22:56

管理講堂／查缺補漏 防患未然

2019-08-12 22:56

職場的說話術：學習鬼谷子五句口訣

2019-08-12 22:56

商業興觀點／社交裂變 品牌圈粉新招

2019-08-12 22:56

擔任主婚人可請兩天假 中鋼員工好幸福

2019-08-12 22:07

新美齊攜手中石化 擬砸37億獵湳雅夜市土地

2019-08-12 20:21

酷暑商機發威 超商雙雄7月營收創高

2019-08-12 18:36

大陸工程提早與台灣高鐵分手 賣股票退出董事會

2019-08-12 17:59

遠航換新制服 走太空科技風

2019-08-12 12:50

豐興鋼品維持平盤 後市關注鐵礦砂行情

2019-08-12 12:22

遠航空姐制服換新裝 攜手方國強充滿未來感

2019-08-12 12:14

突破特管法侷限 宣捷藥新藥人體臨床試驗一期啟動

2019-08-12 12:04

高雄住宿市場上半年成績亮眼 較去年同期成長21%

2019-08-12 11:09

智伸科汽車零配件新品試量產 續攻微創手術醫材

2019-08-12 10:41

音樂劇挹注 寬宏7月營收月增逾1403%

2019-08-12 10:40

中秋月餅吹起迷你風 舊振南展現老品牌競爭力

2019-08-12 10:35

U值媒／流行風潮，是怎麼產生的？

2019-08-11 12:38

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

葡萄王拚品牌續航 7月營收成長逾8%

2019-08-08 14:15

環保意識正夯！電子券不怕忘記帶 普及率高達九成

2019-08-07 00:00
看更多

熱門文章

大陸工程提早與台灣高鐵分手 賣股票退出董事會

2019-08-12 17:59

傳香港發動大擠兌？顧立雄：台灣的銀行不會是首要目標

2019-08-12 16:52

想要保險賠好賠滿？一定要確認保單「這一點」

2019-08-13 09:00

股息入帳 金控7月獲利增九成

2019-08-13 00:06

高鐵之母徹底切割！殷琪掰了高鐵 提早出脫持股

2019-08-12 23:53

投資經營高鐵多年 大陸工程內部人士稱：就是白忙了一場

2019-08-12 23:22

蘋果拚Micro LED 台系鏈吃甜

2019-08-13 00:42

擔任主婚人可請兩天假 中鋼員工好幸福

2019-08-12 22:07

和泰車好威 上半年賺一股本

2019-08-12 23:35

6月總薪資驚見負成長 廠商減發獎金

2019-08-13 00:22

免帶錢包！全台主要百貨行動支付拚年底前全面上線

2019-08-12 17:56

傳港人發動大擠兌？行庫高層：短期內不會受影響

2019-08-12 17:23

大同集團第四代斥資逾37億板橋搶地 規劃中小坪數住宅案

2019-08-13 00:45

韓扶植面板明年預算調高十倍 9月起將日本移出白名單

2019-08-13 00:14

金價漲破1500美元 專家：長線看好衝1700美元

2019-08-12 21:15

新美齊攜手中石化 擬砸37億獵湳雅夜市土地

2019-08-12 20:21

遠航換新制服 走太空科技風

2019-08-12 12:50

蘋果布局Micro LED 背光模組廠營運添變數

2019-08-13 00:42

職場的說話術：學習鬼谷子五句口訣

2019-08-12 22:56

人幣中間價下調115點 創12年來新低

2019-08-13 10:38

美國加徵中國關稅 佳世達返台生產液晶顯示器

2019-08-12 18:41

不准鯰魚吃沙丁魚 顧立雄：不開放純網銀併實體銀行

2019-08-12 16:33

中信、北富銀 債券操作不同調

2019-08-13 00:03

代重病者領錢 要留憑證

2019-08-12 22:50

香港反送中號召罷工 金管會：國銀在當地都正常營業

2019-08-12 15:26

顧立雄：純網銀禁併實體銀行

2019-08-12 23:31

名家觀點／純網銀新物種帶來的挑戰

2019-08-13 01:59

聯準會降息 鎖住美元高利趁現在

2019-08-12 13:08

由田上半年每股賺4.97元 看好AOI半導體、5G應用前景

2019-08-12 14:35

香港反送中衝擊台灣金融業？金管會緊盯曝險部位變化

2019-08-12 15:17

台積轉旺 本月拚千億元

2019-08-12 23:31

IRS驚見負斜率 代表交易員押寶央行9月將降息

2019-08-12 19:53

基亞搶攻大陸細胞治療市場 強強聯手成立合資公司

2019-08-12 19:23

由田董座：美中貿易戰影響不大 客戶訂單更集中

2019-08-12 14:53

壽險金控 表現比預期好

2019-08-12 23:58

佳世達揭曉Q2財報 連兩季毛利率創高

2019-08-12 14:30

新台幣區間波動貶3.7分 短線走勢偏貶

2019-08-12 19:10

數位帳戶綁自家信用卡 擴大生態圈

2019-08-12 23:18

日月光砸23.26億元擴高雄廠 向宏璟建設購新廠辦

2019-08-12 17:37

六年做一碗乾麵 麵本家醞釀百億撈金術

2019-08-13 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top