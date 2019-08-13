滬指半日跌0.7% 深成指挫1%

2019-08-13 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國大陸股市半日收跌。上證指數低開16點、失守2800點關口後，早段反覆下滑，半日收跌20點。

上證指數半日收報2794點，跌20點或0.74%，早段最多跌21點或0.78%，低見2793點，成交919.24億元(人民幣‧下同)。

深成指收報8885點，挫92點或1.03%，低見8881點，挫97點或1.09%，成交1143.86億元。

滬深300指數收報3663點，跌35點或0.96%；創業板指數收報1522點，挫17點或1.15%。