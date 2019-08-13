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搶佔百億乾拌麵市場 80年麵本家推「家麵」新系列

2019-08-13 12:14經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

拌醬麵風潮興起，初估一年市場產值高達100億元，近年來成為百家爭鳴的消費市場新寵兒。

拌醬麵之所以大流行，主因是由健康的快煮麵取代油炸麵塊，成為忙碌現代人快食的新選擇，但在眾多拌醬麵品牌中，大都以委外代工找個知名人士代言，就成了市場上熱銷的拌醬快煮麵，對於製麵技術與品質的要求可能參差不齊，而醬料包成份還可能含有一堆看不懂的添加原料，對於講求健康好吃的消費者反而有傷了身體又傷了荷包的疑慮。

擁有80年製麵歷史的大呷麵本家，8月正式推出「家麵」乾拌麵新系列，搶佔100億乾拌麵市場。

其實，大呷麵本家創辦人劉世欣6年前就有開發拌麵的動機，但是因為對醬料無添加的堅持，6年後的今天才嚴選出好的拌醬推出。本著「自己製麵自己賣」的理念，麵本家也成為市場中少見麵條廠商自主開發拌醬麵的先例。

而關於「家麵」的命名，則還有一段溫馨的小故事。據說，這是創辦人劉世欣想起年輕時候求學過程中媽媽在家中親自煮的那碗湯麵宵夜，總是那麼的美好。就算長大遠在外地仍是懷念起家中那碗充滿了愛和飽足的麵條。從大呷麵本家延伸而出的系列名稱「家麵」，便從「一碗家的好滋味」發想開發三款口味。

大呷麵本家強調，旗下生產的麵條及醬料包，皆秉持商品核心訴求「無人工添加物」、「無味精」、「無防腐劑」等，希望帶給消費者不只是麵好吃，而是更乾淨透明的食品成份。

為了迎戰拌醬麵的戰國市場，大呷麵本家此次共推出「川味雙椒辣拌麵」、「麻油老薑乾拌麵」、「台式蔥蒜湯煲麵」三款口味麵。

大呷麵本家指出，辣味在快煮拌麵市場內高居熱銷寶座，不論四季皆適合品嚐，此次挑選蜀椒代表的大紅袍與青花椒，開發出麻而香、辣而不嗆的口感，口中存留麻的餘韻，水滾後放入麵本家麵條，四分鐘就完成一碗川味雙椒辣拌麵。

「麻油老薑乾拌麵」則是許多人記憶中的懷舊好味道，大呷麵本家選用宜蘭在地老薑與黑胡麻油，開發出溫潤香醇的經典好味道、簡單滋補，水滾後放入麵本家麵線，兩分鐘就完成一碗麻油老薑乾拌麵，是一款最適合全家人的乾拌麵。

「台式蔥蒜湯煲麵」則是市面上少見的湯麵口味，大呷麵本家選用宜蘭三星蔥加上紅蔥頭、蒜頭，開發出每個人記憶中那碗在巷口轉角的切仔湯麵，是老少咸宜的好滋味。水滾後放入麵本家麵條四分鐘撈起，醬料放置碗裡加入麵條並倒入350CC熱水攪拌均勻就完成了一碗台式蔥蒜湯煲麵。

麻油老薑乾拌麵。 圖／麵本家提供
麻油老薑乾拌麵。 圖／麵本家提供
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川味雙椒辣拌麵。 圖／麵本家提供
川味雙椒辣拌麵。 圖／麵本家提供
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台式蔥蒜湯煲麵。 圖／麵本家提供
台式蔥蒜湯煲麵。 圖／麵本家提供
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