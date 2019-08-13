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六年做一碗乾麵 麵本家醞釀百億撈金術

2019-08-13 12:11經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

麻油老薑乾拌麵－選用宜蘭在地老薑與黑胡麻油，開發出最溫潤香醇的經典好味道、簡單滋...
麻油老薑乾拌麵－選用宜蘭在地老薑與黑胡麻油，開發出最溫潤香醇的經典好味道、簡單滋補，水滾後放入麵本家麵線，兩分鐘就完成一碗麻油老薑乾拌麵，一款最適合全家人的乾拌麵。 圖／麵本家提供
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在台傳香80年，道地的製麵經驗，大呷麵本家「家麵」乾拌麵新系列本月上市，堅持無毒、不添加等理念，麵本家創辦人劉世欣六年前就有開發拌麵的動機，六年後的今日才正式推出他心目中的「好拌醬」。劉世欣有意把這碗麵擴大推廣，不僅要進軍，還要搶占百億元的乾拌麵市場。

這個家麵品牌故事，必須從「想吃一碗麵」說起。

創辦人劉世欣想起年輕時候求學過程中，劉媽媽常在家中親自煮的那碗湯麵宵夜，對他而言是美好的回憶，也成了心裡的滋味。因此，就算長大遠在外地求學、工作，還是想念「媽媽的味道」。

川味雙椒辣拌麵－辣味在快煮拌麵市場內高居熱銷寶座，不論四季皆適合品嚐，精心挑選蜀...
川味雙椒辣拌麵－辣味在快煮拌麵市場內高居熱銷寶座，不論四季皆適合品嚐，精心挑選蜀椒代表的大紅袍與青花椒，開發出麻而香、辣而不嗆的口感，口中存留麻的餘韻，讓人一口接一口。水滾後放入麵本家麵條，四分鐘就完成一碗川味雙椒辣拌麵。圖／麵本家提供
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因此，從大呷麵本家延伸而出的系列名稱「家麵」，從「一碗家的好滋味」發想開發三款口味。

也因為有「自己做麵自己賣」的想法，大呷麵本家擁有市場少見、麵條廠商自主開發拌醬麵，而擁有80年製麵技術的大呷麵本家，投入開發拌醬麵新產品，麵條及醬料包皆秉持商品核心訴求「無人工添加物」、「無味精」、「無防腐劑」等，帶給消費者不只是麵好吃，而是更乾淨透明的食品成份。「不嫌晚」而「是要好」，給消費這吃到健康的食材是我們的使命。沒有名人推薦但有的品質堅持。

拌醬麵風潮興起，由健康的快煮麵取代油炸麵塊，成為快食的新寵兒，而在眾多拌醬麵的品牌中，大都以委外代工找個知名人士代言，就成了市場上熱銷的拌醬快煮麵，對於製麵技術與品質的要求可能參差不齊；而醬料包成份可能含有一堆看不懂的添加原料，對於講求健康好吃的消費者傷了身體又傷了荷包。

大呷麵本家三款口味麵開發都秉持「無人工添加物」、「無味精」、「無防腐劑」等訴求，讓產品成份表簡單、透明，讓原本主打健康勝過泡麵的快煮麵，成為更名符其實的健康拌醬麵，訴求兼顧美味的同時也為消費者把關食安。並以其為產品特色與市場有所區隔，勢必能在這拌醬麵的戰國市場內，打出另一片新市場。

麵本家麻油老薑乾拌麵包裝外觀。 圖／麵本家提供
麵本家麻油老薑乾拌麵包裝外觀。 圖／麵本家提供
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防腐劑食安

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