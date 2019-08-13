統一旗下昂舒巴黎 正式進駐全台7-ELEVEN

2019-08-13 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



統一企業旗下精品烘焙─昂舒巴黎轉型成為「虛擬烘焙坊」今天正式進駐全台7-ELEVEN，全面搶攻烘焙市場每年高達600億元商機。 記者黃淑惠／攝影 分享 facebook 統一企業旗下精品烘焙─昂舒巴黎轉型成為「虛擬烘焙坊」今天正式進駐全台7-ELEVEN，全面搶攻烘焙市場每年高達600億元商機，統一企業集團近年來積極擴展烘焙版圖，法人推估烘焙年營收今年將突破60億元。

統一集團長期認為烘焙業是下一個明星產業，集團近年來結合通路不斷擴大布局，看好國內烘焙市場每年高達600億元商機，統一企業集團近年來積極擴展烘焙版圖，去年烘焙事業營收創下超過60億元的產業價值，今年更是全力發展集團資源的虛實整合，強勢搶攻超商烘焙鮮食市場。

近年市場重新分配下，有效帶動了超商的白金商機，超商龍頭7-ELEVEN在2018年賣出上億個麵包。面對越來越激烈的白金戰場，除了袋裝麵包外，統一超商更是不斷布局烘焙鮮食。

這次統一企業將旗下精品烘焙─昂舒巴黎轉型成為「虛擬烘焙坊」進駐全台7-ELEVEN，開創「烘焙訂製」全新型態的銷售模式，出爐時間由消費者決定，24小時全天接單，訂了才烤焙製作、出爐直送。

統一集團進一步表示，讓消費者對於便利商店提供的麵包品質有更精奇，延續昂舒巴黎的法式烘焙工藝精神與時尚美學，訂製款主打經典與創意結合的精品烘焙，要在7-ELEVEN搶「鮮」提供極致美味、感受絕對優雅的法式風味；首波推出的「波浪丹麥吐司」，同步今年法國烘焙界最時髦的波浪造型，除了採用繁複的27層手工摺疊工藝，更嚴選優質發酵奶油、珍稀松露等特級食材，是目前超商烘焙鮮食中最高價商品。