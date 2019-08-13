台鐵新竹站友善公廁啟用 鋼構玻璃帷幕撒落光影最迷人

2019-08-13 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



映入眼簾的即能看到穿越鋼構玻璃帷幕的陽光，撒落一地的迷人光影。 圖／台鐵局提供 分享 facebook

台鐵新竹火車站公廁歷經七個多月的改建整修，於8月13日上午正式開放啟用，火車站出口左轉，映入眼簾的即能看到穿越鋼構玻璃帷幕的陽光，撒落一地的迷人光影。改建後的公廁為通用無階化設計，充分利用空間規劃，將女廁廁間數增加5間，且為樂齡人口提高坐式廁間比例，並增設專屬無障礙廁所，更貼心設有兒童馬桶，提供旅客更多元友善的如廁空間。

這次公廁改建是台鐵局推動的「鐵路行車安全改善六年計畫-新竹站男女公廁改善工程」，過去新竹火車站廁所不鏽鋼隔間給人較為冰冷的感覺，整修後入口處以鋼構玻璃帷幕使空間呈現高度通透性，穿越鋼構玻璃帷幕的陽光，從早晨到傍晚，能夠看到不同的光影變化，等候空間也變大了！

廁間隔間改為溫馨木質色調，壁面更延伸新竹火車站古蹟之灰色立面，搭配同色系石英地磚兼顧止滑效果，最貼心的無階化設計能顧及每一位使用者能輕鬆如廁。

台鐵新竹站站長呂永權表示，新公廁提供更多元友善的空間，更提高坐式廁間比例，男廁部分調整增加兩間坐式廁間，女廁除保留原有的九間蹲式廁間，再增加六間坐式廁間，也能解決火車到站後湧入大量如廁人潮之情況。而增設之專屬「無障礙廁所」內設有小巧可愛的迷你兒童馬桶，男女廁之洗手台亦貼心設置兒童洗面盆，打造親子友善之如廁環境。