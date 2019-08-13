親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

想要保險賠好賠滿？一定要確認保單「這一點」

該如何收場？香港反送中，黑暗8月的街頭目擊

全球智慧城市發展遲緩 商仲：台灣有優勢

2019-08-13 08:59經濟日報 記者游智文╱即時報導

近年全球主要城市紛紛宣示投人智慧城市，商仲業者表示，相對其他國家，台灣城市面積小，都更需求強勁，如果公私部門攜手，執行都更時導入智慧城市，將可加快推進速度。

仲量聯行發布「智慧城市成功之路：連接人、不動產科技及不動產」研究指出，目前全球有55%人口住在城市，環境壓力暴增，連帶導致交通、廢物處理、公共安全等問題，為此，全球已有逾千座城市宣布投入智慧城市，希望藉此改善問題。

研究指出，雖然智慧城市口號震天響，但全球僅15座城市，包括維也納、新加坡、倫敦、芝加哥、上海、伯明罕、首爾、廣州、聖艾伯特、重慶、巴黎等制定全面性戰略及詳細發展項目，其他城市發展遲緩。

原因很多，包括城市行政區也存在區域差異，難以用一個智慧城市計劃整體套用；政府體制僵化，許多政府厭惡風險與新想法；政府、技術供應商與用戶之間的利害關係複雜，讓發展陷入停滯。

智慧城市高成本、高風險，回報難以衡量、甚至不見得會成功，這些不確定性，降低政府投入意願。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，近年台灣積極發展智慧城市，例如台北市政府投入智慧公宅、推出智慧健康照護，新北市前瞻計劃補助的全智慧地下停車場，日前完工；高雄積極發展智慧交通，2017年，全台第一台無人巴士就在高雄封測。

另外政府也已著手整合相關產業鏈，下半年，由工研院及資策會主導成立第一家國家級系統整合（SI）公司，廠商包括廣達、中磊、研華、合勤控等，未來將在車聯網、AR／VR、無人載具、智慧工廠等智慧城市應用。

他說，台灣推動智慧城市，在政府體制及公開透明方面，還有進步空間，但相對於倫敦、上海、巴黎等，台灣城市的面積小，對於發展智慧城市是一大客觀優勢。

趙正義表示，未來本土團隊成軍，預期在每一個垂直場域都可以形成產業鏈，不僅加速推進智慧城市，快速起飛，也有望促成台廠設備及服務推出整廠輸出海外市場，賺取全球5G財。

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
分享

智慧城市都更上海

相關新聞

投資經營高鐵多年 大陸工程內部人士稱：就是白忙了一場

2019-08-12 23:22

大同集團第四代斥資逾37億板橋搶地 規劃中小坪數住宅案

2019-08-13 00:45

職場的說話術：學習鬼谷子五句口訣

2019-08-12 22:56

夆典售地賺3.5億 Q4入帳

2019-08-13 00:45

和泰車好威 上半年賺一股本

2019-08-12 23:35

和泰加薪3% 激勵士氣

2019-08-12 23:33

統一超 7月業績飆新高

2019-08-12 23:33

小七冰品 銷售成長20%

2019-08-12 23:31

中鋼7月營收307億 年減12%

2019-08-12 23:29

台橡出脫高鐵股 解任董事

2019-08-12 23:27

中興標下台糖綠能案

2019-08-12 23:23

中鋼新團協…福利加碼

2019-08-12 23:22

智慧經營／翁嘉盛…企業創投 驅動創新升級

2019-08-12 22:56

管理講堂／查缺補漏 防患未然

2019-08-12 22:56

商業興觀點／社交裂變 品牌圈粉新招

2019-08-12 22:56

擔任主婚人可請兩天假 中鋼員工好幸福

2019-08-12 22:07

新美齊攜手中石化 擬砸37億獵湳雅夜市土地

2019-08-12 20:21

酷暑商機發威 超商雙雄7月營收創高

2019-08-12 18:36

大陸工程提早與台灣高鐵分手 賣股票退出董事會

2019-08-12 17:59

遠航換新制服 走太空科技風

2019-08-12 12:50

豐興鋼品維持平盤 後市關注鐵礦砂行情

2019-08-12 12:22

遠航空姐制服換新裝 攜手方國強充滿未來感

2019-08-12 12:14

突破特管法侷限 宣捷藥新藥人體臨床試驗一期啟動

2019-08-12 12:04

高雄住宿市場上半年成績亮眼 較去年同期成長21%

2019-08-12 11:09

智伸科汽車零配件新品試量產 續攻微創手術醫材

2019-08-12 10:41

音樂劇挹注 寬宏7月營收月增逾1403%

2019-08-12 10:40

中秋月餅吹起迷你風 舊振南展現老品牌競爭力

2019-08-12 10:35

貿協前進越南海防 力促最大民營企業VinGroup與台合作

2019-08-12 06:02

U值媒／流行風潮，是怎麼產生的？

2019-08-11 12:38

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

葡萄王拚品牌續航 7月營收成長逾8%

2019-08-08 14:15

環保意識正夯！電子券不怕忘記帶 普及率高達九成

2019-08-07 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

大陸工程提早與台灣高鐵分手 賣股票退出董事會

2019-08-12 17:59

傳香港發動大擠兌？顧立雄：台灣的銀行不會是首要目標

2019-08-12 16:52

股息入帳 金控7月獲利增九成

2019-08-13 00:06

高鐵之母徹底切割！殷琪掰了高鐵 提早出脫持股

2019-08-12 23:53

蘋果拚Micro LED 台系鏈吃甜

2019-08-13 00:42

投資經營高鐵多年 大陸工程內部人士稱：就是白忙了一場

2019-08-12 23:22

擔任主婚人可請兩天假 中鋼員工好幸福

2019-08-12 22:07

傳港人發動大擠兌？行庫高層：短期內不會受影響

2019-08-12 17:23

想要保險賠好賠滿？一定要確認保單「這一點」

2019-08-13 09:00

多少人的工作將被AI取代？ 全球高階主管這樣看

2019-08-12 11:16

免帶錢包！全台主要百貨行動支付拚年底前全面上線

2019-08-12 17:56

和泰車好威 上半年賺一股本

2019-08-12 23:35

6月總薪資驚見負成長 廠商減發獎金

2019-08-13 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top