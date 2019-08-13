全球智慧城市發展遲緩 商仲：台灣有優勢

2019-08-13 08:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



近年全球主要城市紛紛宣示投人智慧城市，商仲業者表示，相對其他國家，台灣城市面積小，都更需求強勁，如果公私部門攜手，執行都更時導入智慧城市，將可加快推進速度。

仲量聯行發布「智慧城市成功之路：連接人、不動產科技及不動產」研究指出，目前全球有55%人口住在城市，環境壓力暴增，連帶導致交通、廢物處理、公共安全等問題，為此，全球已有逾千座城市宣布投入智慧城市，希望藉此改善問題。

研究指出，雖然智慧城市口號震天響，但全球僅15座城市，包括維也納、新加坡、倫敦、芝加哥、上海、伯明罕、首爾、廣州、聖艾伯特、重慶、巴黎等制定全面性戰略及詳細發展項目，其他城市發展遲緩。

原因很多，包括城市行政區也存在區域差異，難以用一個智慧城市計劃整體套用；政府體制僵化，許多政府厭惡風險與新想法；政府、技術供應商與用戶之間的利害關係複雜，讓發展陷入停滯。

智慧城市高成本、高風險，回報難以衡量、甚至不見得會成功，這些不確定性，降低政府投入意願。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，近年台灣積極發展智慧城市，例如台北市政府投入智慧公宅、推出智慧健康照護，新北市前瞻計劃補助的全智慧地下停車場，日前完工；高雄積極發展智慧交通，2017年，全台第一台無人巴士就在高雄封測。

另外政府也已著手整合相關產業鏈，下半年，由工研院及資策會主導成立第一家國家級系統整合（SI）公司，廠商包括廣達、中磊、研華、合勤控等，未來將在車聯網、AR／VR、無人載具、智慧工廠等智慧城市應用。

他說，台灣推動智慧城市，在政府體制及公開透明方面，還有進步空間，但相對於倫敦、上海、巴黎等，台灣城市的面積小，對於發展智慧城市是一大客觀優勢。