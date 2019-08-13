群曜磁控內視鏡獲健保核准函 將在台銷售

2019-08-13 08:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



光群雷（2461）轉投資的群曜醫電，研發出的群曜磁控上消化道內視鏡（InsightEyes EGD System），繼6月獲TFDA（衛部醫器製第006509號） 證書， 並且於8月7日取得健保核准函，可在台上市銷售。

群曜醫電表示，正與各醫療通路洽談銷售布局，已有國際級藥商積極爭取與群曜醫電合作銷售本產品。

群曜醫電母公司光群雷，7月集團營收4.66億元，創歷年來同期新高。看好轉投資的群曜醫電營運動能，未來將增加持股比例，可大幅挹注合併營收，提升獲利。

群曜醫電產品布局採「立足台灣、放眼全球」策略，積極布局中國大陸市場，已於江蘇無錫新高區設廠，並和北京大學、吉林大學等指標性大學醫學部附屬醫院，進行臨床試驗項目合作簽約，取得醫療權威專業背書，尤其以有線磁控檢驗方式，比起坊間無線膠囊更具清晰、精確及可控性。

群曜醫電已進行中國醫療器械註冊程序，計畫最快於2020年底於中國大陸核准上市，為廣大醫療檢查提供最佳方案，並與各大醫療體系、中國上市醫療通路集團建立戰略合作項目，以期能最快進入市場完成銷售布局。