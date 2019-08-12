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殷琪「掰了」高鐵 台橡提早出脫持股

2019-08-12 23:53聯合報 記者楊文琪／台北報導

欣陸投控昨天出脫集團旗下台橡公司持有的高鐵股票，形同自然解任高鐵董事席次，提早與...
欣陸投控昨天出脫集團旗下台橡公司持有的高鐵股票，形同自然解任高鐵董事席次，提早與台灣高鐵公司分手。 記者楊文琪／攝影
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台灣高鐵公司董事會明年改選，欣陸投控（前身為大陸工程集團）多次公開表示明年不再擔任董事，昨天出脫集團旗下台橡公司持有的高鐵股票，現持有高鐵股票低於當選董事的二分之一，形同自然解任高鐵董事席次，提早與台灣高鐵公司分手。

欣陸投控提早離開高鐵董事會，且未來其持有的高鐵股票將陸續出清，與高鐵徹底切割，其他民股也計畫在高鐵股價高檔時分批賣出持股，預期明年董事改選時，民股恐將全部出局，只剩公股與泛公股代表，成為名副其實的公股企業。

欣陸投控董事長殷琪目前兼任台橡董事長，她曾是台灣高鐵首任董事長。一九九七年，由殷琪主導的台灣高鐵團隊，以號稱「政府零出資」，擊敗了劉泰英主導的中華高鐵團隊（要求政府出資一千五百億元），取得高鐵ＢＯＴ案。

欣陸投控去年就表示會退出高鐵董事會，外界以為是到明年任期結束，沒想到昨天就通過出脫股票，提早與高鐵分手。目前高鐵公司包括三席獨立董事，共有十三席董事，台橡自然解任董事席次，董事會運作不會有問題，預期不會召開臨時股東進行補選。

高鐵公司指出，法人董事及所有股東處分持股的相關決定，公司表示尊重。

台橡董事會日前通過，擬以不低於每股三十七元價格，出清手中高鐵持股約一萬張，預計總交易金額約三點七億元。

據了解，交通部今年初認為民股的階段性任務已經完成，目前高鐵五大原始發起股東中還擔任董事的富邦、東元、長榮和大陸工程等四個集團（另一個原始股東是公司已破產清算的太平洋電線電纜），明年改選時是否有必要留在董事會，可以重新思考。言下之意要重新改組董事會。

殷琪是主導高鐵興建、通車營運的重要推手，她素有「高鐵之母」的稱號，但因為高鐵特許期過短、利息與折舊攤提金額過高，加上運量不如預期，二○○九年時面臨了嚴重的財務危機，當時交通部同意協助降低高鐵利息，減輕負擔，但條件是殷琪必須讓出董事長職務，由政府入主掌控。

二○○九年殷琪離開高鐵後，她認為既然已經離開高鐵公司，就不再過問高鐵事務，持股交由財務部門評估，視高鐵股價狀況分批出脫，但是政府認為大陸工程集團對高鐵貢獻良多，具有象徵性意義，因此，在連續三任董事改選時，仍強力支持大陸工程集團選任一席董事。

高鐵年改破產

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