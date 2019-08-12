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威力彩20.47億頭獎開出！一注獨得獎落台南

擔任主婚人可請兩天假 中鋼員工好幸福

2019-08-12 22:07經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

中鋼董事會今日通過新團體協約，勞資雙方預定15日簽訂團協，重點精神圍繞在「喜」字...
中鋼董事會今日通過新團體協約，勞資雙方預定15日簽訂團協，重點精神圍繞在「喜」字訣。 路透
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中鋼董事會今日通過新團體協約，勞資雙方預定15日簽訂團協，重點精神圍繞在「喜」字訣，婚假、主婚假、產檢假全面加碼，全面領先勞基法、勞工請假規則及性別平等法等多項法規。中鋼工會理事長陳春生說，其他公股國營事業團協要優於中鋼「應該會很難」。

陳春生說，勞動部鼓勵勞資雙方簽訂團協，依相關標準工會可獲得25萬元獎勵金，今年完成團協，中鋼勞資和諧，可帶動更高的績效。

中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼和工會的關係穩定，雙方在1997年首次締結團協，當時協商七年多才達成共識。這次是2017年10月20日開啟第五次團體協約協商，至今年7月24 日凝聚共識，不到二年就訂定出保障員工權益，兼顧公司穩定發展的合宜內容。

陳春生指出，這次主要精神圍繞「喜」字訣運轉，員工的主婚假、婚假及產檢假各增加一 天。其中婚假自八天增至九天，產檢假五天增至六天，都優於勞基法、勞工請假規則及性別工作平等法。

目前法律無明文規定主婚假，此次團協加碼，中鋼員工若當主婚人，主婚假由一天增至二天。陳春生表示，婚假增加，只要搭配周休二日，結婚期間連續假日可達15天，是支持政府鼓勵生育的政策，獲得同仁很大迴響。

陳春生認為，公股國營事業的團協要優於中鋼，應該會很難。新的團協15日簽署後，16日生效，中鋼人在勞資和諧下，有助持續創造高績效，是真正的勞資雙贏。

中鋼勞基法勞動部

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