新美齊攜手中石化 擬砸37億獵湳雅夜市土地

2019-08-12 20:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



新美齊董事長兼總經理林傳捷。圖／記者黃阡阡攝 分享 facebook 近年跨足建設的新美齊今（12）日召開重大訊息記者會指出，將與中石化攜手成立合資公司，斥資超過37億元，購入夆典科技位於板橋湳雅夜市的合計逾2400坪土地，未來擬打規劃中小坪數住宅案，除了力拚四年半後完工，該案也將是新美齊跨足開發以來的最大案。

新美齊與中石化宣布共同設立合資公司，註冊資本額為12億元，新美齊持股六成，中石化則持股四成，該公司設立目的就是作為取得湳雅夜市土地案及辦理開發的主體，將與賣方夆典科技簽訂三方購地意向書，擬以37.06億元取得2,422坪住宅使用分區土地。

新美齊董事長兼總經理林傳捷表示，與中石化合作的淵源，早在新美齊小豪宅案「Park 259」開始，就曾與中工曾攜手合作，因此與威京集團算是認識多年的合作夥伴，這次湳雅夜市的案量大，找上中石化共組公司來開發。

林傳捷指出，該案預計將走都更程序開發，也就是說夆典科技已整合完畢，目前持有人只有夆典科技，是非常乾淨的一塊大面積土地，目前正在了解新北市政府新頒布的都更獎勵措施，還在評估整體開發或分期開發，具體一點的規畫要到簽約後3至4個月才能出來。

林傳捷指出，正式取得後該案將是新美齊史上的最大案，其位置坐落於湳雅夜市生活圈，由於地點特殊，除了具有夜市的機能外，板橋近期也吸引不少跨國企業進駐，目前擬規劃中小坪數的住宅，預估總銷坪數達20,576坪。

此外，林傳捷也透露，該案有打算部分做商業使用，正在思考是否規劃精品廊街廓的概念，打造出「高級版夜市」的可能，但最後決議仍要到簽約後討論，由於該案採都更程序，因此開發時程須按審核的快慢而訂，不過該案將力拚4年半後、2023年底至2024年完工。