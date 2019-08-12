大陸集團提早與台灣高鐵分手 賣股票退出董事會

2019-08-12 17:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣高鐵公司董事會明年改選，已多次公開表示明年不再擔任高鐵董事的大陸工程集團，於今（12）日出脫集團旗下企業台橡公司持有的高鐵股票，現持有高鐵股票低於當選董事的二分之一，形同自然解任高鐵董事席次，提早與台灣高鐵公司分手。由於事出突然，引發高鐵內部一陣討論。

據了解，由於明年高鐵董事任期屆滿將進行改選，交通部認為民股的階段性任務已經完成，五大原始股東中目前還擔任董事的富邦、東元、長榮和大陸工程等四個集團，是否還需繼續留在董事會裡，可以重新思考，言下之意是要重新改組高鐵董事會。

現在大陸工程提早離開高鐵董事會，且其持有的剩餘高鐵股票，也將陸續出清，與高鐵做徹底切割，不再有任何關係，而其他民股也在高鐵股價高檔時分批賣出持股，明年高鐵董事改選時，恐怕民股將全部出局，只剩下官股與泛官股代表，成為名符其實的官股企業。

據指出，高鐵公司這一屆董事任期到明年屆滿，屆時將重新改選，大陸工程去年便已堅決表示，會退出高鐵董事會，外界原以為是到明年的任期結束，沒想到今天就出脫股票，「技術性」的提早與高鐵分手。台灣高鐵公司對此深感意外，僅表示還在了解中，尚未對這一席董事缺額有進一步說明。

目前高鐵公司包括三席獨立董事，共有13席董事，在台橡公司自然解任董事席次後，還有12位董事，董事會運作不會有問題。

大陸工程集團董事長殷琪是主導高鐵興建、通車營運的重要推手，她素有「高鐵之母」的稱號，因高鐵特許期過短、利息與折舊攤提金額過高，加上運量不如預期，2009年時面臨嚴重的財務危機，當時交通部同意協助降低高鐵利息，減輕負擔，但條件是殷琪必須讓出董事長職務，由政府入主掌控。