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雄獅第2季獲利大減 強化營運三布局

2019-08-12 17:09經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

雄獅旅行社(2731)公告2019年第2季財務數字，合併營收80.7億元，稅前淨利3,800萬，稅後純益約2,700萬元，每股稅後純益（EPS）為0.39元，獲利較去年同期大減八成。綜合上半年成績，合併營收153億元，稅後純益約1.56億元，EPS為2.23元。

雄獅表示，分析第2季獲利衰退主因，主要由於中美貿易戰持續延燒，連帶削弱全球經濟成長之預期，間接影響國人出國旅遊意願；因外在環境不確定性高，使個人可支配所得趨向保守。

若看具體因素，雄獅指出，以觀光局統計，上半年出境總人次較去年同期僅成長2.6%。另外，第2季因長榮航空無預警罷工，對於消費者與旅遊產業均造成嚴重衝擊與傷害，造成營收、獲利都不如預期。

雄獅也表示，未來將強化三大策略佈局，一、雄獅轉投資的「雙獅聯合國際旅行社」透過「同業加盟」型態，整合社區型旅行社脈絡有成，今年上半年營收較去年同期成長超過五成，截至2019年7月，已在全台擁有28家加盟門市，今年內加盟門市數量可望達到30家，持續擴大市佔率。預計下半年開放「產品加盟」，不僅提供消費者更多元的選擇，更將增加產品線的豐富度。

第二、在海外佈局方面，雄獅長期建立目的地脈絡、發展目的地價值，未來也將鎖定北美、紐澳、日本及東南亞等海外各據點國家為發展重點區域，整合相關資源優勢，持續深化Inbound及Outbound的目的地管理，以發揮最大加乘效應。並透過拓展多元客源地之計劃，有效拉抬可服務之出境與入境人次，將雄獅專屬的細膩服務擴增至全球，持續發展雄獅國際化版圖。

第三、為了迎接個人化旅遊浪潮興起，雄獅致力打造一站式「旅遊科技平台」，運用全球111間航空公司機票，和豐富的酒店房源，提供機加酒隨選自由配、在地旅行旅遊體驗即時查找和預定服務。此外也致力於發展智慧旅遊的多元應用，與Facebook、LINE 、google等社群網絡平台積極合作，更導入LINE PAY行動支付功能，且獨家成為LINE旗下旅遊服務平台機票元件主要供應商。未來將持續透過全球無處不在的互聯網，提供更快速、便捷的訊息接收管道，打造良好的消費者體驗。

雄獅營收旅行社

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