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陳宏昌諷韓國瑜吃喝玩樂抱女人 韓辦：3天內不道歉提告

高雄住宿市場上半年成績亮眼 較去年同期成長21%

2019-08-12 11:09聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄住宿市場上半年交出亮眼成績單，根據高雄市觀光局統計，今年1到6月住宿高雄人次有458萬8千人次，較去年同期增加80萬人次，大幅成長21%，觀光旅館住房率64%，比去年同期增加9%，一般旅館住房率54%，較去年同期增加9%。

進一步分析，到高雄旅遊住宿近459萬人次當中，國旅遊客約311萬人，較去年同期成長20%，國際觀光客約148萬人次，成長23%，其中成長最快速的依序是港澳（33%）、陸客（33%）、新加坡（28%）、馬來西亞（18%）及韓國（12%）。

高市觀光局長潘恒旭表示，高雄具有海空雙港，高雄市長韓國瑜今年2月率團出訪新加坡、馬來西亞，以「農業觀光」、「婚攝旅遊」、「軍事觀光」、「宗教觀光」、「高雄港遊艇」等主題，將高雄獨有的山海河港、城鄉共存、多元族群、美食美景等觀光特色，推介給新加坡及馬來西亞的遊客，從星馬的高雄住宿人次大幅成長28%及18%。

韓國市場近年也不斷成長，去年韓國旅客來高雄住宿有11.2萬人次，比前年成長22.36％，是高雄市重點推廣的客源市場之一，韓國人冬天愛來高雄打高爾夫球，韓國人也喜愛文創時尚、美食購物，駁二、哈瑪星、棧貳庫都是主推景點，為開發冬天以外的淡季，今年行銷重點在「旗津夏日小島」，吸引韓國年輕遊客來高雄旅遊。

觀光局在今年下半年也要推各式主題，希望帶動觀光商機，目前已安排10月辦「璀璨高雄光輝十月」、12月「高雄耶誕城」，還有明年初的重頭戲就題109年2月高雄燈會藝術節，希望能持續吸引遊客到高雄旅遊。

高雄市今年上半年住宿市場成長，顯示觀光旅遊人數增加。記者謝梅芬／翻攝
高雄市今年上半年住宿市場成長，顯示觀光旅遊人數增加。記者謝梅芬／翻攝
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高雄市今年上半年住宿市場成長，顯示觀光旅遊人數增加，許多遊客喜歡到愛河遊河。記者...
高雄市今年上半年住宿市場成長，顯示觀光旅遊人數增加，許多遊客喜歡到愛河遊河。記者謝梅芬／翻攝
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觀光韓國瑜馬來西亞

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