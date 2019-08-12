高雄住宿市場上半年成績亮眼 較去年同期成長21%

2019-08-12 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄住宿市場上半年交出亮眼成績單，根據高雄市觀光局統計，今年1到6月住宿高雄人次有458萬8千人次，較去年同期增加80萬人次，大幅成長21%，觀光旅館住房率64%，比去年同期增加9%，一般旅館住房率54%，較去年同期增加9%。

進一步分析，到高雄旅遊住宿近459萬人次當中，國旅遊客約311萬人，較去年同期成長20%，國際觀光客約148萬人次，成長23%，其中成長最快速的依序是港澳（33%）、陸客（33%）、新加坡（28%）、馬來西亞（18%）及韓國（12%）。

高市觀光局長潘恒旭表示，高雄具有海空雙港，高雄市長韓國瑜今年2月率團出訪新加坡、馬來西亞，以「農業觀光」、「婚攝旅遊」、「軍事觀光」、「宗教觀光」、「高雄港遊艇」等主題，將高雄獨有的山海河港、城鄉共存、多元族群、美食美景等觀光特色，推介給新加坡及馬來西亞的遊客，從星馬的高雄住宿人次大幅成長28%及18%。

韓國市場近年也不斷成長，去年韓國旅客來高雄住宿有11.2萬人次，比前年成長22.36％，是高雄市重點推廣的客源市場之一，韓國人冬天愛來高雄打高爾夫球，韓國人也喜愛文創時尚、美食購物，駁二、哈瑪星、棧貳庫都是主推景點，為開發冬天以外的淡季，今年行銷重點在「旗津夏日小島」，吸引韓國年輕遊客來高雄旅遊。