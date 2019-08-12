中秋月餅吹起迷你風 舊振南展現老品牌競爭力

2019-08-12 10:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



健康風潮當道，今年的月餅市場持續以少油、減糖、低熱量為主要訴求，其中又以美味無負擔的迷你「小月餅」更受青睞。

百年餅店舊振南也看好現代人追求低熱量的飲食需求，除了招牌明星商品-台式月餅綠豆椪，還有中秋限定蛋黃酥外，今年還特別推出了小巧可愛的「一兩小月餅」，熱量僅150大卡，搭配精巧的尺寸，詢問度相當高。

舊振南營運長李立元指出，觀察目前的中秋送禮市場，預估今年的總體業績可望較去年成長15%，而往年的中秋節商機也多在中元節過後才會正式進入接單旺季，但目前企業訂單已達目標三成，持續展現老品牌的競爭力，而中秋節業績，約佔整年營收的二成。

李立元表示，價位方面今年與去年持平，主打單價500至1,000元的禮盒。

除了「一兩小月餅」，還有每年中秋節至少可賣出約140萬顆的綠豆椪和蛋黃酥外，今年舊振南還特別與冠軍威士忌品牌蘇格登單一麥芽威士忌合作，跨界聯名打造限量800盒的威士忌月餅禮盒，今（12）日起，在舊振南官網及部門門市據點限量販售，希望透過新口味月餅，爭取更多元的客層。

舊振南表示，今年首度嘗試的威士忌月餅禮盒，是以舊振南獨門秘方製成的廣式月餅糖漿，以及老麵調和新麵的手工餅皮，傳承的是舊振南的百年餅藝。

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