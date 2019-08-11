傳產最完美的傳承補位──上銀父子檔卓永財、卓文恒

2019-08-11 08:45 聯合新聞網 文章提供／遠見



上銀集團總裁卓永財（左）與新任董事長卓文恒 聯合報系記者宋健生／攝影 分享 facebook 「目前看起來，中美貿易戰短期是不會結束，」「最近這段時間，工具機（業績）跌幅高達三、四成，也聽到很多工具機廠商排無薪假，」8月7日，上銀第二代、剛接任董事長的卓文恒，首度挑大樑主持法說會，面對投資者辛辣提問，平時寡言的他選擇「直球對決」，坦承台灣工具機產業正面臨的嚴峻挑戰。

會後，他走下台，面對媒體追問，他的父親—上銀總裁卓永財則低聲說，「去年底，就有工具機業者陸續傳出放無薪假，今年考驗更嚴峻，」「做四休三算好的，也有不少是做三休四，」「照這樣下去，我看今年底，就會有業者倒閉…..」。

今年6月28日，上銀股東會後的董事會，卓永財就無預警宣布，正式交棒，由獨子卓文恒擔任董事長。升任總裁的卓永財當時說，會與總經理蔡惠卿擔任共同執行長，從旁協助卓文恒，「扶上馬、送一程」。

中美貿易戰時刻交班，卓永財：「這是有錢也買不到的歷練。」

選在中美貿易戰火延燒，最挑戰的時刻交班，是卓永財的刻意安排，「這是上天給的最棒的一個歷練，也是最好的傳承機會。」「順境誰都會做，逆境才是困難。」「這是有錢也買不到的歷練。」

卓永財如此淡定，因為早在數年前，市況大好，同業仍悠哉大賺「easy money」時，他已為上銀佈下層層防護網，做好逆境準備。從研發自動化新產品，分散市場到中、日、韓、歐、美等地；甚至，改變傳統製造業框架，打造從製造到服務的一條龍服務。「你自己沒有升級，可是世界一直在動。」卓永財說。

卓文恒解釋，從上銀產品市況分析，滾珠螺桿，工具機用得多，價格競爭高，衝擊也大；但占上銀營收比重超過五成，自動化設備關鍵零組件線性滑軌，需求卻不減反增。意即供應鏈廠商在貿易戰火下，為了求存，被迫遷徙，勢必得升級自動化，才可能存活。「貿易戰對上銀而言，短空長多。」

甚至，上銀也跨足半導體設備供應，「這次日韓貿易戰，短期不會善了，最近，韓國企業六、日都在加班，忙著認證日本以外的供應商，最快九月就能看到訂單了，」「這是上銀的機會，」卓永財說。

「我們在景氣最好時添購設備，就是為了不景氣準備。不但要有新產品，成本結構、商業模式全都要改變，至少需要二年時間。最好的時候，要為了最不好時準備。」卓永財透露，最快今年第四季，上銀就能看到多角化佈局的成果。

交棒後沒閒著，卓永財還打算讓一家子公司上市

雖然交棒，卓永財卻一刻也沒閒下來，上銀擴充腳步也愈走愈快，法說會前一天，他才打著紅色領帶，出席上銀轉投資的大銀微系統股票上市前業績發表會。「我很忙，三年後，還打算讓另一家子公司上市。」77歲的他連著兩天南北趕場，仍精神抖擻，還開玩笑說，打算工作到120歲才退休。

卓永財嘴上說著兒子大學畢業後，他便放手不再管教。但在獨子首度挑大樑的法說會上，從兩人的互動，看得出來，卓永財既是嚴格的「老闆」，更是「慈父」。當卓文恒面對投資者辛辣提問時，坐在一旁的他也沒閒著，不斷湊過頭去寫「小抄」，即時替兒子解圍。

卓永財說：「他喔，謹慎、專注很像我，就是不夠活潑，幽默感要再訓練一下啦……，哈哈。」台下，50歲的卓文恒恢復靜默，將舞台留給父親。上銀傳承接班後的首發法說會，父子倆默契十足，一動一靜，完美補位。

（作者／林鳳琪 本文出自2019.08.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）