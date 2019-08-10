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台灣高鐵2024年前購8列新車 向日德法邀標排除大陸

2019-08-10 15:27經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台灣高鐵（2633）運量持續成長，連續假期和尖峰時段經常滿載，為紓解車廂壅擠的情況，台灣高鐵公司去年開始向國際大廠發出採購邀標書，近期確定將購置12列新車，其中2024年前先引進8列，包括列車、維修與營運成本，採購金額將達360多億元，而採購的對象以日本、法國、德國為主，中國大陸被排除在外。

據指出，新購列車數量為12列（一列12節車廂），看似數量不多，但因新車須配合現行高鐵整個營運系統（特別是號誌、行控系統），若此次成功贏得新列車的訂單，形同取得未來台灣高鐵汰換列車、甚至更換其他機電系統的優勢，故可視為日後千億元列車與高鐵營運系統採購商機的前哨戰。

據了解，台灣高鐵公司新車採購案從去年起，一直到今年5、6月間，在完成國際廠商詢問投標意願和訂出規範後，已向高鐵公司董事會、交通部鐵道局報告列車採購案，7月初正式發出採購邀標書，預計明年中決標。

台灣高鐵公司發言人、資深副總孫鴻文今日表示，列車採購的準備作業，以及向國際大廠邀標事宜，一直都在進行中，因採購數量、邀標廠商和總採購金額都屬於密件，所以他並不清楚細節，無法說明。

據指出，高鐵營運合約規定，列車平均承載率達70%，或是連續三個月達75%，必須要改善，改善之道不外乎增班和購置新車，高鐵今年1~6月平均乘載率已達68%，每逢周休二日和連續假日，經常出現列車滿載的擁擠現象，大股東交通部去年即要求台灣高鐵公司必須評估購買新車計畫。

目前國際上成熟、可靠度高的高鐵系統，包括日本、法國、德國、西班牙、中國大陸等國家，但台灣高鐵公司在去年發出邀標書，詢問各國廠商是否有意願參加投標時，中國大陸即被排除在外，因此，正式招標時中國大陸不得參加投標，而台灣高鐵公司使用的34組700T型列車，屬於日本新幹線系統。

雖然德國、法國也是國際知名的高鐵系統，但要和具有現行營運優勢的日本新幹線競爭，恐不容易。

台灣高鐵運量持續成長，連續假期和尖峰時段經常滿載，為紓解車廂壅擠的情況，台灣高鐵...
台灣高鐵運量持續成長，連續假期和尖峰時段經常滿載，為紓解車廂壅擠的情況，台灣高鐵公司去年開始向國際大廠發出採購邀標書，近期確定將購置12列新車，其中2024年前先引進8列。　記者楊文琪／攝影
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