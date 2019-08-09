年烤萬隻！柴火金磚火焰烤鴨進駐中科商圈

2019-08-09 19:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



年烤萬隻烤鴨！台中饕客必嚐的「柴火金磚火燄烤鴨餐館」，繼松竹店爆紅之後，又在中科商圈開出第二店，業者強調，這家旗艦新店除了最受歡迎的金磚火焰烤鴨之外，還可以吃到肥牛香辣火鍋，一次滿足口腹之慾。

這家位於中科購物廣場的新店現正試賣中，試賣期間優惠大放送。柴火金磚火焰烤鴨執行長洪克良預估，中科店每月可烤1,500隻烤鴨，連同松竹店的1,000隻，一年可烤3萬隻烤鴨。

洪克良原是體育老師，勇於挑戰的他在教了7年書之後，2003年毅然決然轉換跑道，改行當起餐飲人，並跑到大陸西安拜師學藝，隔年創立了火鍋名店「小肥牛」，以肥牛香辣鍋及酸菜白肉鍋奠定火鍋一哥的地位。

活力充沛的洪克良，總像個冒險王，2015年又動起開烤鴨店的念頭，先到加拿大熟識的華人餐館學習粵式烤鴨，又到北京找從全聚德出來創業的老師傅學習北京作法，再綜合粵式與北京的優點、融入自己的創意，研發出洪克良專有的13香祕法。

2017年11月柴火金磚火焰烤鴨1號店在松竹商圈登場，聞香而來的饕客天天高朋滿座，光是松竹店每月就烤1,000多隻烤鴨，洪克良烤過的鴨多達2萬餘隻，成為名符其實的「鴨王」。

洪克良說，中科店斥資120萬元打造一座比松竹店大上一倍、一次可烤32隻鴨的磚窯，以龍眼木慢火燻陶55分鐘，烤鴨出爐後再淋上君度橙酒，原本香脆的鴨皮經過火焰之舞淬煉後，脆口感更棒，還多了幾分淡淡酒香。

烤鴨作法與松竹店如出一轍，但吃法更加豐富，櫻桃片皮鴨搭配荷葉餅外，還附上九宮格配料盤，可像齊天大聖一樣變化出128種吃法。而鴨架部份也有干鍋川辣、孜然風味、川味五更、和風嗆辣等新吃法。

洪克良說，烤鴨要好吃，必須嚴選75天大、重達3公斤的櫻桃鴨，脂豐肉腴之外，鴨皮的厚度也適中，烤起來脆而不膩。

而烤鴨作業繁複，從吹氣、填13香醃入味、縫肚、燙皮、風乾、淋麥芽糖醋水到柴燒烤出爐上桌，整整要花上7天時間，才有齒頰留香的好韻致。