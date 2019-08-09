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三思而後「粉」：那些偶像幻滅的成長痛

華航飛日本高松航班發動異常 156名旅客緊急疏散

民航局：國慶連假離島機位 12日開搶

2019-08-09 18:22經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

今年國慶日有四天連假，交通部民用航空局今（9）日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,560架次，計130,960個座位數，並自12日（周一）上午9時起開放訂位。

今年國慶日假期自10月10日（周四）至10月13日（周日）有四天連假，民航局規劃自10月9日（周三）至10月14日（周一）為航空疏運期，共計六天。

交通部民航局指出，國慶日連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求。

在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖—金門航線）共提供804架次、64,706個座位數；金門航線604架次、56,034個座位數；馬祖航線152架次、10,220個座位數；上述三離島航線共計提供1,560架次、130,960個座位數，後續亦將視需求狀況適時增班。

交通部民航局提醒，此次國慶日連假，於尖峰時段10月9日至10月11日台灣出發往離島方向，以及10月12日至10月14日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，讓有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局表示，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

航線民航局
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