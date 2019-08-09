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新北市9日停班停課 公車行駛班距調整

2019-08-09 12:37經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

利奇馬颱風襲台，新北市今（9）日停止上班上課。新北市政府表示，除部分路線及5線新巴士路線班次調整如附表外，新北市所轄公車路線以假日班次發車為原則，其餘的新巴士路線及跳蛙公車全線停駛。

新北市9日停班停課 公車行駛班距調整。圖／新北市政府提供
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新北市9日停班停課 公車行駛班距調整。圖／新北市政府提供
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公車颱風
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