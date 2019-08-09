北市颱風影響變小 柯文哲：多放了一天颱風假

2019-08-09 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台北市長柯文哲今（9）日上午前往北市災害應變中心，主持利奇馬颱風第三次災防工作會議，柯文哲表示，由於利奇馬颱風路徑偏北，對北市的影響變小，算是多放了一天颱風假，市災害應變中心就仍正常運作。

北市災害防救辦公室說明，根據中央氣象局最新預報資料，利奇馬颱風的移動路徑偏北，影響北市程度降低，9日白天仍有間歇性的雨勢和陣風，下午過後風雨將逐漸減弱，預計9日深夜會脫離利奇馬颱風的暴風圈。

消防局長吳俊鴻指出，截至9日8時為止，消防局出勤累積人數為227人次、108車次，受理的災情案件有90件，主要為路樹傾倒23件、停電20件（約3,000餘戶尚未復電，主要位於北投區）、道路坑洞12件、自來水停電9件、電線（桿）或纜線毀損8件，並未傳出重大災情。

此外，有位萬華區男性民眾8日因修剪樹木跌落地面送醫不治死亡，另有3位民眾因機車勾到垂落電線摔傷。

產業局林崇傑指出，北市9日蔬菜到貨量較8日減少260公噸，市場供貨量充足，市場平均價格下跌。水果部分，9日到貨量較昨日減少 180 公噸，價格與昨日相比微幅下跌。

環保局長劉銘龍補充說明，北市9日晚間將正常清運垃圾，該局也將加派人力投入市容復原工作。

柯文哲並表示，由於颱風路徑偏北，對北市影響降低，算是多放了一天颱風假，大家就正常運作，看何時解除陸上警報，再調整市災害應變中心的運作，他則回市府繼續工作。