緩跌變緩漲 官方統計北市房價連四個月上揚

2019-08-09 10:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



台北市公布最新一期、今年4月住宅價格指數，數據顯示，今年以來，北市房價月月上升，已連漲四個月，目前平均每坪51.8萬元，為三年半來新高，並已連續11個月站上5字頭。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，今年自住買盤需求持穩增溫，置產型需求也逐漸出籠，是北市房價穩定微幅上揚主因。

由於美中貿易衝突加劇，台商積極進行資金安排，高總價豪宅帶看增加，中價位置產型店面、住宅產品也因價格修正，投報率滿足置產期待，買方出手積極，預料下半年交易量雖受大選影響可能下滑，但房價波動不大。

台北市地政局統計實價登錄資料，每月發布住宅價格指數。最新一期今年4月全市共交易1,157件，比3月略少，但高於去年全年平均1,022件，也較近五年均值1,137件多了20件。

成交量最多為中山區，4月達168件，其次為內湖區163件、文山120件。以增幅來看，松山區表現最佳，4月成交105件，較上月增加逾二成。

4月全市不動產交易總金額達301億元，較3月增加約8%，交易金額也是近十個月來首度回升到300億以上。中山區交易66.8 億最多、內湖區36.8億居次，大安區32.9億元第三。總額最少為南港區，僅6.7億元，與中山區相比，相差逾八倍。