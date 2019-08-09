品牌大觀／品牌的魔力

2019-08-09 04:13 經濟日報 溫子欣



品牌是什麼？雖然我們可以去書店或圖書館去翻書找「正式定義」，但其實「正式定義」往往不好理解，或是「正式定義」的說明文字本身又需要很多的說明，愈說愈難懂。因此我們今天不談品牌二字的正式意義，而是大家都能立刻聽懂的品牌通俗意義。畢竟我們要了解品牌，不是為了寫名詞解釋，而是能夠真正從無到有打造品牌。

品牌究竟是什麼呢？先舉一個例子說明。

有天你口渴了，想要買某牌子常見的礦泉水喝，剛好你走到一個十字路口，放眼看去，道路四個方向剛好有四大超商品牌7-11、全家、OK、萊爾富，這幾間店就那麼剛好離你都是15公尺，而你也知道這牌子礦泉水在每間便利店的價格都一樣，你會去哪間便利店買礦泉水？

因為這四間便利店都一樣遠，你要付出的勞力成本也就一樣，礦泉水在四間店的價格相同，所以你要付出的經濟成本也一樣，所以去哪間店都行，而最後讓你做出選擇的，就是「品牌」的影響力、吸引力，也可以說是品牌魅力。

品牌的影響力有多神奇？

我們延續上面的例子，這四間便利商店都賣咖啡與拿鐵，認同某品牌的消費者，會傾向認為該便利店的咖啡比較優質、比較好喝，即使他沒有真正喝過這四間的咖啡也會這麼認為，而當你擺了四大便利店品牌的咖啡在他面前讓他試喝，他會毫不猶豫的說他喜歡的那間便利店的咖啡好喝。

但如果你進行盲測，故意把咖啡換裝在相同的咖啡杯，甚至是故意裝進對手的咖啡杯裡（比如將7-11與萊爾富的咖啡互相調換杯子、或全家與OK的咖啡也互調杯子），你就可以去檢測他到底是真的覺得咖啡好喝，還是因為「牌子」而感覺好喝。

另外，你去某便利商店買兩杯一模一樣的咖啡，然後把其中一杯咖啡倒進星巴克的杯子裡，請不知情的人評價兩杯咖啡的優劣，你可能也會聽到出乎意料的答案。

這就是品牌的魔力，品牌的魔力是超越感官，它是感官與感情的融合，甚至感情成分可以碾壓感官的真實感受，所以品牌在商業上才會如此重要！

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授，本專欄隔周五刊登）