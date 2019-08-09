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強颱利奇馬增強變胖 暴風圈凌晨觸陸 北台嚴防強風豪雨

管理錦囊／事業成功兩關鍵

2019-08-09 04:14經濟日報 陳顯立（前富盈數據創辦人）

事業成功，人人都想要企求，只是成功沒有公式，但是可以跟大家分享兩個必備基本核心——人與事情。聽起來像是老生常談，卻是這近20年來，我工作與創業一路上的心得。

人，是看用的人正不正確，包含自己的定位有沒有在對的位置上；事情，指的是商業題目的選擇。人是事業發展的命脈，是「人」去做「事情」，而「事情」產生結果。

三國的人才輩出，故事也多有想像，最耳熟能詳的劉備，出身一介平民也無地盤根據地，最後竟成為蜀漢開國皇帝，是他選擇了正確的人才戰略和事業題目——以仁義立身、興復漢室。

被稱為「亂世奸雄」的曹操「唯才是舉，不問德行」，在爭奪天下的紛亂時期，擁有的人才最多元，選擇以漢獻帝名義東征西討，順理成章以正統名義成就霸業。

而三國時期最後稱帝的孫權，更是善於御將、會用人著名，而選擇了偏安「江東化」穩固執政基礎，最終成功建立起一個具備地域特性的吳政權。

我認為，看人才的觀點在於透視人的本質，是否適合與自己以及團隊相處！

有人才，且事業題目選擇又恰當的話，即使一開始啟動速度慢，到了後局都會有達成目標的趨向。比如說，在我看來，Gogoro賣的是「電」，不是機車，所以它將會有勢不可擋的想像──乾淨能源的未來性。

最近聽到一個新創的創業題目是「充電樁的設計與施作」，在電動車日漸普及的今日，未來家家戶戶都有自己的電力加油站，不再是傳統加油站的概念，而是自家就會有充電樁或充電座盤，因此它勢必有備受看好的未來。

所以我才說，投資未來而不是現在，必須做對的事，而非選擇做不錯誤的事。

這也是對於事業的本質透視。看待的是未來趨勢，不是目前就可以計算的獲利率。

這些例子不禁讓人思考，大家聰明才智都差不多，為什麼有人能成功，有人失敗？答案無非是一開頭就提到的事業要做得好的兩個層次：人與事的本質設定。

以「人」來說，交付了任務給一個夥伴，任務完成與否的重點，是他想不想完成的態度，而非其擁有的技能去決定成敗，或者明定KPI運用 OKR等管理方式。古諺有云：「知其然不知其所然。」夥伴態度到位，就會優先思考自己做的事情，能對公司對團隊有什麼好處、能達到哪些事情會更好。重點是「態度」。

以「事情」來說，端看選擇的架構跟目標是什麼。做對的事，不代表把事做對而已，意指最後的結果。僅把事做對，就像是手術成功了但病人卻死去，因此要看想達到什麼結果為目標。

試問，買便當是因為好吃還是便宜？其實統統都不是，是你肚子餓了！事情的架構跟目標，就是肚子餓，而市場買單的是你選擇的目標是什麼？所以，做一個事業，必須思考預期解決的市場痛點是否為真，或者僅是想像。重點是「痛點」。

以始為終，就是追究人與事的本質，唯有不斷追究與檢討，直指核心才是可能的機會。

（作者是前富盈數據創辦人）

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