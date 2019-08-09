策略經營／創新經營模式 打造承銷一條龍

台新證券董座郭嘉宏領軍打造新經營藍圖。 徐兆玄/攝影 分享 facebook 證券業競爭激烈，台新證券身為中型券商，承銷業務卻居業界領導地位。台新證券董事長郭嘉宏指出，未來將結合國外投資銀行概念及台新金控法金資源，開創新而多元的經營模式，走出自己專屬特色。

郭嘉宏擁有美國伊利諾大學香檳校區財務金融碩士學位，歷任荷蘭國際霸菱銀行（ING Baring）董事、花旗集團（Citigroup）投資銀行部董事、瑞銀（UBS）台灣區投資銀行部董事總經理等，在台灣投行界名聲相當響亮。

擁有20年投行資歷

擁有逾20年投行資歷的郭嘉宏戰功彪炳，包括元大金控併購大眾銀行、渣打銀行併購新竹商銀，以及中華電信發行美國存託憑證（ADR）、中鋼發行全球存託憑證（GDR）、統一中國赴港IPO等，都是他的代表作。

為了替法人金融業務注入新活水，台新金控董事長吳東亮在106年7月延攬郭嘉宏加入台新金擔任執行顧問，107年1月起，擔任台新證券副董事長，4月更進一步升任董事長職務，帶領台新證券打造新經營藍圖。

以營運績效來看，去年台新證券承銷主辦案件數22件，在同業中排名第二，主辦承銷金額則排名第四，均居於業界領導地位，更先後拿下華航60億元可轉換公司債，以及日月光100億元無擔保普通公司債等大型案件。

郭嘉宏表示，近來國內證券商不再局限於傳統承銷業務，逐漸擴大至提供併購、創投、私募股權基金等投行一條龍服務，台新證券將努力朝這方向邁進，除協助客戶籌資等「資產負債表右半邊」業務外，更會著墨於「資產負債表左半邊」的安排。

在併購業務方面，台新證券除協助工業電腦廠研揚跟廣積股權交換外，也與台新銀行配合，提供併購案的融資。

郭嘉宏舉例，當初頂新集團將台北101股權轉讓給日本伊藤忠，就是台新證券結合台新銀行一起做的指標大案，只是因為沒有上市櫃，也沒有人特別去提及。

郭嘉宏說，美中貿易戰也為投行業務帶來商機，近來一些台商回台投資，或轉赴東南亞投資，甚至因為下一代不願接班，想賣掉經營權等跨境併購案不少；至於類似榮化、百略等私募基金收購上市櫃公司的案件，也是未來投行的重點。

郭嘉宏看好今年台新證券IPO業務可望穩定增長，尤其是「5＋2」、雲端、資訊軟體等相關產業，包括航太大廠駐龍精密，以及汽車融資龍頭和潤等主辦承銷案，已先後送件申請上市，至於亞馬遜代理商伊雲谷也希望今年能掛牌。

集團整合發揮綜效

至於經紀、財富管理業務部分，郭嘉宏表示，台新證券可透過集團整合發揮綜效，例如通路可利用台新銀行原有據點設立證券櫃檯，節省設立證券分公司成本，也能達到「共同行銷」的目的。

郭嘉宏認為，台新證券要發展得更穩健及快速，必須整合資源以發揮更全面的綜效，台新金控在消費金融的發展相當突出，包括信用卡、支付工具等都有很好的表現，因此，未來台新證券會與台新金控更加緊密合作。