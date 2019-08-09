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新創企業／新創發光的必要條件

2019-08-09 04:17經濟日報 柯俊傑（創創興業公司創辦人）

新創企業拿到資金，不等於拿到投資人完整的能力。

某天翻閱到多年前跟幾位好友合夥人，一起集資幾十萬美元投資大數據新創企業的英文協議書。那時看到這份協議書時有一種感覺就是，好像財神爺（商機）即將從這家企業的身邊悄悄離開。

現在回過頭看此事，該公司果然不再是當時的「幸運兒候選名單」的一員了。因為幸運之神面對太多相關類型的新創企業，已經不再能將幸運給少數的幾家。

這家在美國成立的新創企業，是在大數據產業正夯（從美國開始往全球擴散）的時候，一位留美的台灣年輕人所創。

經過大數據技術的成熟與相關應用技術的快速演進，迄今的技術型新創企業，有半數以上都跟大數據應用的AI扯上關係。可以說，大數據對目前科技業的位置，如同能源對於人類文明的地位。

大家都知道，新創企業的不確定性很高，但到底是如何的不確定，這可要用自己的真金白銀去試，才能如人飲水，冷暖自知！

一般說來，產業分析專家常以勞力密集產業、知識密集產業、資本密集產業等來定性一些行業，我認為，新創企業是高度不確定性的產業，因為創業團隊、技術與產品、市場與需求、財務與資金等，都還處於發展初期階段，充滿許多不確定性。

我們當時所投資的這家大數據新創企業，擁有美國頂尖學府的新技術團隊，與美國幾個大數據資料庫機構策略合作，同時鏈結全美大數據知名人士所組成的顧問小組，再加上台灣的實力工程人員。

他們只差臨門一腳：需要足夠的資金來驅動公司的技術與業務發展。

當然，身為投資人心知肚明，支持具潛力新創團隊順利發展，並獲得高倍數報酬，必須面對風險投資的不確定。

而新創團隊，也是拚上全部能量創業，同樣面對層出不窮的客戶需求、競爭、替代技術發展等挑戰。只是，新創團隊與投資人已成合夥人關係，雙方共同面對同樣的不確定性，雙方的能量是順利合流成為一股力量，還是維持著平行的兩股力量，抑或是互相拉扯的反向力量？

我的經驗是，有看過雙方合流成為一股力量的情形，也有維持著平行的情形，互為反向力量的狀況也偶爾會看到。

顯然，那些自稱「萬事俱備，只欠資金」的新創企業，獲得外部投資人所給的資金後，實際上多數仍未能順利發光發熱！

新創企業拿到資金，沒有取得投資人的能力，像是入寶山空手而歸。畢竟，資金只是新創企業順利發展的必要條件，而非充分條件。

（作者是創創興業公司創辦人）

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