越南同奈土地暴漲 三陽開發利益大增

2019-08-08 19:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



貿易戰火燒，越南搶地工業地價飛漲，近期台商透露，不僅工業用地大漲，因越南所得日增，而在商業需求日益蓬勃的推動下，商業用地的需求也高漲。其中，在越南土地題材最豐富的三陽工業（2206），其河西、同奈兩廠被劃歸為商業用地，土地價格暴漲逾五成，將直接反映在開發利益上。

8日越南台灣形象展首度在北越的河內開展，三陽也在參展之列，該公司主管透露，近期同奈廠遷廠開發案正式浮出水面，商業開發計畫已經開上軌道、擬定中，由於該廠占地面積達5.44萬平方公尺（約1.64萬坪），較河西廠多出1萬平方公尺（約3,000坪），另在土地暴漲的情況下，開發利益具有想像空間。

越南近年各大都市土地陸續開發，其中，河西、同奈特定區域被越南政府劃為商業用地，三陽的河西、同奈廠土地都在規劃之列，河西廠開發細節已公告，但同奈廠卻尚未揭露，而受到各方矚目。8日，三陽發言人田人豪證實，同奈廠土地開發案，最近開始動了。

除了越南河西、同奈兩個廠，另外，三陽在中國大陸轉投資的廈杏摩托車廠廠區土地面積逾10萬坪，位於廈門市新集美區精華地段，潛在利益逾300億元上看350億元，堪稱該公司的「大金雞」，EPS貢獻度高達40元。

三陽說，同奈廠目前也是VMEPH總部，位於同奈省會邊和市內，當地為推動都市重建，政府原要求VMEPH同奈廠必須於今年6月前搬遷，惟目前已展延至12月，今年底前確定遷廠。

搬遷後，有機會複製北越河西廠模式進行開發，預計以開發住宅區為主。目前進度仍在向當地政府申請開發許可，待許可核發後，會循北越河西廠模式，尋找在地開發商一同開發興建。

三陽說，以目前同奈廠佔地約5.4萬平方公尺估算，看好開發後獲利空間將不低於河西廠。惟因目前仍在申請開發階段初期，相關開發模式、可興建總面積或未來的分潤模式，仍有待進一步確認。