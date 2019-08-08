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高鐵明天台中以北停止營運 台中—左營每小時3班車

高鋒工業上半年每股虧0.06元 陳振中升任總經理

2019-08-08 18:57經濟日報 記者宋健生╱即時報導

高鋒工業（4510）今（8）日公布上半年合併財報，合併營收為10.07億元，營業毛利1.55億元，合併稅後淨損639萬元，每股稅後虧損0.06元。

高鋒董事會並通過，董事長沈國榮不再兼任總經理，新任總經理由副總經理陳振中升任。

展望第3季，由於有業外股利約2,600萬元認列，加上新台幣匯率走貶，法人預期，第3季可望虧轉盈，但因美中貿易戰火延燒，預估全年營收約落在21億至22億元間。

台幣匯率營收財報
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