整頓五股垃圾山 新北市剷除佔地違法業者

2019-08-08 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



為解決五股垃圾山長期遭違法傾倒廢土及環境髒亂問題，新北市府今（8）日說明，已全面清查五股垃圾山佔用國有地共有11家業者，將分為二階段執行排佔拆除，侯友宜今日率隊進行第一階段兩家業者之排佔作業。

繼6月18日稽查，新北市長侯友宜今再次率領公安小組會同環保局、警察局、消防局、農業局、地政局、城鄉局、工務局、拆除大隊等相關局處，針對五股垃圾山地區造成環境汙染且佔用國有地之業者，優先拆除其違章建物，展現強力執法及改善問題之決心。

新北市說明，公安小組前於2日查獲鑫發油行有限公司，主要從事油品買賣業，現場作業環境內貯存燃料油（重油）於地面上之油槽約20公秉，屬水污法事業定義之貯油場，惟未設置防溢堤，已違反水污染防治法第18條暨水污染防治措施及檢測申報管理辦法第44條規定，依法告發。

該油行之違章建築認定通知書已依法完成送達程序，拆除大隊於行政程序臻備後，限期於5日前自行拆除，截至拆除當日，業者仍抱持觀望心態，未有任何搬遷、改善動作，拆除大隊亦有善意協調，表示可協助將有價物品搬離，然違建人除拒絕外並仍表示無法接受遭拆除之事實，惟為維護新北市公共安全，決定按既定期程於8日依法進場執行拆除。

拆除現場超存公共危險物品而未設置相關安全構造、設備部分，消防局當場同步舉發罰鍰。拆除過程中，違建人不斷陳述如將鴿舍拆除，所屬賽鴿子將無法於3日內飛回，基於動物保護之立場，新北市政府動物保護防疫處同意業主於11日17時前自行拆除，惟位於鴿舍下之違建仍應立即拆除，此事違建人立下切结，表示如有違反約定，新北市府可於12日主動拆除鴿舍，絕無異議。

另於其他地號查有一處佔用國有地之貨櫃堆置場，也於本日進行強制拆除。其餘久家違法佔地業者續於第二階段執行排佔。

新北市表示，後續相關局處將要求業者恢復地貌原狀，如查有汙染環境或佔用國有地之違法情形，將嚴懲重處。另一方面，除了對違法業者重懲外，並透過都市計畫發布前試辦計畫的政策，提出於計畫範圍內，輔導業者依法申請合法使用，並透過審查要求留設開放空間及促進環境改善，在軟硬兼施之政策下，期望改善五股垃圾山之環境品質，並減少公共安全及環境汙染之疑慮。