葡萄王拚品牌續航 7月營收成長逾8%

2019-08-08 14:15 文／ 葡萄王生技提供



葡萄王生技集團7月合併營收表現亮眼，兩大事業體葡眾及台灣葡萄王YOY皆雙位數成長，帶動合併營收YOY成長超過8%，其中葡眾7月單月營運旺，YOY成長達到約18%。主要歸功於7月上市的蘆薈膠「蘆露」及活菌數高達1千億的益生菌新品「康爾喜(N)」。二項新品推出期間皆獲得好評，帶動整體營收。8月份將配合中元節慶，再次推出限量快閃商品「巴西蘑菇菌絲體麵」，相信對本月的營收會有相當的助力。下半年更預計上市益生菌口腔噴劑與寵物系列保健新品，將為直銷產業開拓新興市場，樂觀可期。

母公司台灣葡萄王7月份YOY維持高幅度成長42%，累計1-7月成長40%。自有品牌的各產品搭配夏季行銷活動，不論是機能性飲料的「能量中心」活動或由國標舞女神「劉真」代言的「孅益薑黃」，皆為品牌打出亮眼銷售成績。8月份，葡萄王將持續推廣「精彩一路向前」50週年VR體驗車巡台活動；觀光工廠「守護者聯盟」闖關活動也抓緊暑假旺季的尾巴，期為Q3營收最後衝刺。展望Q4接續品牌50週年的企業活動氣勢，將加碼推出「50倍奉還」活動，凡於各通路購買保健系列及精華飲系列品牌商品，就可以參加，總獎金高達70萬元。此外，因應學生期中考，上班族年底衝考績，10月份康貝特系列將推出「康貝特X PowerBOMB人生馬拉松」企劃，活動祭出耐力持久最高獎金新臺幣99,999元。海外代工部份，龍潭廠7月已可量產，在產能充足下，可大幅提升OEM／ODM實力。結合全新企劃活動及海外代工產能提升，下半年營收值得期待。

海外市場上半年度雖受中國政策影響，1-7月營收累計YOY累積衰退21%，但整體市場需求仍在，同時上海葡萄王較去年新增約20個以上的客戶，新客戶加上產能能量齊備，期盼下半年能夠有所突破，與台灣市場共同成長。

健康專家葡萄王生技過去50年來致力於尖端科技與創新研發，董事長曾盛麟表示，葡萄王身為生技產業的領導品牌，未來仍舊秉持品牌使命「健康專家，照顧全家」，將最好、最健康的服務提供予社會大眾，讓大家「精彩一路向前」。