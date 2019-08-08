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宜蘭強震 氣象局：一周內不排除還有超過規模6.0地震

清晨有感地震新竹4級 竹科尚無災情傳出

2019-08-08 07:49聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

今天清晨發生大地震，許多民眾睡夢中被劇烈晃動驚醒，氣象局測報指出，新竹地區最大震度4級，竹科管理局表示，園區目前尚無災情傳出。

中央氣象局清晨也發出強震即時警報，氣象局指出，今天清晨5點28分03秒宜蘭縣政府南偏東方36.5公里台彎東部海域發生芮氏規模6的有感地震，地震深度22.5公里。

氣象局測報指出，新竹地區最大震度4級，竹科管理局表示，園區目前尚無災情傳出。圖／...
氣象局測報指出，新竹地區最大震度4級，竹科管理局表示，園區目前尚無災情傳出。圖／截自氣象局網站
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氣象局地震強震
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