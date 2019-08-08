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富邦金節電四招 讓「老」大樓變身節能減碳「綠」大樓

2019-08-08 01:06聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

富邦金控暨子公司推動節能管理，獲台北市政府環保局「2019台北市節能領導獎」肯定。本獎項由富邦金控以內湖資訊大樓、台北富邦銀行以台北中山大樓代表參賽，分別榮獲「工商產業甲組」特優獎、優等獎，兩棟大樓合計節電量達117.79萬度、平均節能成效17.5%，減少溫室氣體碳排放量為627.8公噸。

此次獲優等獎的富邦銀行中山大樓於民國72年完工使用，已是36年歷史的舊大樓。富邦金控表示，透過積極推動能源管理，包括：一、整棟大樓全面改換LED節能燈具計5303盞；二、五部老舊電梯全數汰換並裝置電力回收設備；三、將大樓中央空調系統進行全新改裝；四、頂樓建置的太陽能光電板等四招，成功讓老大樓變綠大樓。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控積極落實企業環境永續管理，致力打造綠色金融品牌、創造綠色價值服務，實踐低碳企業承諾。鑑於氣候變遷對環境生態的衝擊，響應政府推動節能減碳，並接軌最新國際趨勢，已完成ISO 14064－1認證，是臺灣首家取得BSI(英國標準協會)新版溫室氣體盤查認證的企業。

經過盤查，可更明確掌握公司內部溫室氣體排放狀況，並導入ISO 50001能源管理系統、ISO 14001環境管理系統並取得認證，進行全方位之管理。

為提高能源使用效率，富邦金控近年積極更換節能燈具、汰換老舊耗能機電設備，並於富邦自有大樓評估暨建置太陽能光電板，逐年提高綠色採購金額；同時對內部員工宣導暨推動環保教育訓練、辦公室環評及節能競賽，於減碳、節電、節水及廢棄物的管控成效良好。

對外部分，富邦金控大力推展無紙化數位金融服務，強化供應商管理進行永續評鑑，攜手員工、客戶、供應商等利害關係人共創低碳生活，以善盡企業社會責任。

富邦金控暨子公司台北富邦銀行獲台北市政府環保局「2019台北市節能領導獎」肯定，...
富邦金控暨子公司台北富邦銀行獲台北市政府環保局「2019台北市節能領導獎」肯定，由（左起）富邦金控資訊長王靖欽、富邦金控副總陳博文、北富銀副總劉明藩、北富銀資深副總黃世華出席頒獎典禮領獎。圖／富邦金提供
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