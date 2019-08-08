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名家觀點／CSR的原產地

2019-08-08 00:22經濟日報 周俊吉

CSR（企業社會責任）浪潮風起雲湧，相信社會各界都有明顯感受，近年來更成為企業經營的必備條件，甚至衍生發展出一股龐大的CSR商機；但面對琳瑯滿目的各種分析、教材、工作坊，人們會不會反而摸不清CSR的真正樣貌及意涵？迷失在林林總總的量化指標與作文比賽之中…。

若深入淺出定義CSR，筆者個人觀察是-企業在日常營運過程中，追求經濟／公司治理（Government）、環境（Environment）與社會（Soicety）的永續發展。因為企業是現代社會的重要經濟運作單位，取之於社會的同時，當然也必須思考如何用之於社會，並兼顧未來世代的生活環境，這是CSR基礎的ESG概念，並從而推演出永續發展的多元軸線，如聯合國永續發展目標（SDGs）等。

ESG概念始於何時？其輪廓約在1999年代浮現，由時任聯合國祕書長的柯菲．安南（Kofi Atta Annan）所提出，安南首先是在1995年世界社會發展高峰會中倡議「全球盟約」構想，經細部規劃後，在1999年達沃斯世界經濟論壇年會中推動「聯合國全球盟約計畫」（United Nations Global Impact），倡議一出，獲得不少已開發國家與國際公會組織的廣泛支持，2000年中更贏得世界50大跨國企業聯合表態支持「聯合國全球盟約」。

其實更早以前，1987年由挪威總理布倫特蘭德夫人（Gro Harlem Brundtland）在聯合國大會所起草發表的報告－「我們共同的未來」（Our Common Future），也明白揭示了永續發展的定義、策略方向與具體做法。曾任世界衛生組織（WHO）總幹事的布倫特蘭德夫人，更自此被視為國際永續發展與公衛專家。

以上追本溯源，某種程度肇因於18世紀工業革命以來，人類對於資本主義制度演化與破壞環境種種作為的反思與省察；若沿著歷史長河往前尋跡，有沒有更加源遠流長的原生論述，關注天、地、人的至衡一體、共生共榮？

答案，出現在2500年前的古中國。

實踐者是孔門高徒－端木賜，字子貢，春秋末年衛國人。是春秋時期的大富豪，在拜孔子為師之前，就已經是一個殷實商人、家有恆產；拜入孔門之後，由於跟著孔子周遊列國，時常往來於曹、魯之間，人棄我取、互通有無、跨國營銷，進而累積大筆財富，多國國君都要敬他三分。

以CSR角度仔細分析子貢作為，經濟方面，「好廢舉，與時轉貨貲，家累千金」，是太史公司馬遷的描述；社會方面，子貢是個大慈善家，「博施於民而濟眾」，常會在天災時開倉賑災放糧，也會在周遊列國時，贖回魯國奴隸、還其自由之身；環境方面，「樹木以時伐焉，禽獸以時殺焉」，這句孔子家語雖出自曾子，身為孔門十哲的子貢應該也是奉行不渝。

也因此，我們經常看見有些商號掛有「端木遺風」的匾額，自許效法子貢的儒商風範。在司馬遷《史記》中，特闢有《貨殖列傳》一章，記載自春秋時代以來的大企業家，是有記載以來最早的富豪排行榜，首稱是「三致千金分散與貧交疏昆弟」的陶朱公范蠡，接著是與范蠡齊名的孔門高徒－子貢，第三是「薄飲食，忍嗜欲，節衣服，與用事僮僕同苦」的平民白圭。

這就是史上最早的ESG概念。由此觀之，CSR相關論述實非西方獨有，更精準地說是系出東方，長久體現在儒家傳統的倫理思想之中，時隔兩千多年，反而由西方企業發揚光大，某種程度也印證CSR誠為普世價值、恆久不滅。（作者是信義房屋創辦人）

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