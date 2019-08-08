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管理錦囊／三幕簡報法 學學好萊塢

2019-08-08 02:53經濟日報 湛明暉

商務簡報是「贏者全拿」的競賽，參與者有輸不起的壓力。如何贏在簡報、誘發聽眾注意力？建議參考好萊塢的「三幕編劇法」。

三幕編劇法是一套劇本創作的模組，包含開場、策略、結局三階段，旨在幫助創作者運用簡單的邏輯架構，發展出複雜又精采的劇情，有條不紊、完成前後扣連的整體布局。我把三幕編劇法延伸為「三幕簡報法」，藉此迅速構思、高效能完成精采簡報之任務。以十分鐘的簡報為例，操作方式如下：

一、開場：重點任務是「確定目標，吸引客戶的聆聽意願」。

根據社會科學的研究，五秒鐘之內，他人會建立對我們的第一印象。至於簡報印象呢？大約在60秒之內形成。因此，第一幕要做的是，先禮貌性的簡單自我介紹，接著立即概述簡報的目標或要解決的問題。例如「貴公司想要建立自動化生產線，本公司提供的解決策略、是目前市場中最簡易的…」請檢視你最具吸引力的訊息是什麼？將它放在簡報第一順位。

二、策略：重點任務在「喚起客戶需求、促發採購意願」。

第二幕是簡報主體，建議以六至七分鐘的時間，陳述三項重點——關鍵優勢、解決策略、工作執行步驟與方式。根據我擔任評審的經驗，很多人在此時會產生「敘述飄移」現象，例如誇耀自己多厲害、產品多萬能……這樣就會失焦。行銷大師西奧多．李維特（Theodore Levitt）曾說：「人們想買的不是鑽孔機，而是牆上的孔」。不要只顧著自己的產品能做什麼，而是要了解客戶想做什麼？我認為，精采簡報最高策略原則是「客戶想要知道的，永遠都不是你有多偉大，而是藉由你、客戶能夠有多偉大？」

三、結尾：重點任務要「提出保證、贏得信賴」。

工作計畫往往涉及龐大經費和資源，客戶不可能掉以輕心。因此，在工作執行、費用編列、預期成果和效益、簽約方式等，都是業主的評估採購與否的重點。不要以為提出了好策略，第三階段就可以唬弄！建議以二至三分鐘的時間，展現經驗、能力、可信度等的證明，讓客戶放心將工作託付給你。

除了劇情之外，電影最重要的就是「價值信念」的傳達，如《小王子》電影中，狐狸說道：「真正重要的東西，只用眼睛是看不見的」，成為感人肺腑的經典金句。

同樣地，三幕簡報法也可以將我們的策略與價值，轉換成15字之內的一句標語，用以貫穿整個簡報過程，成為提綱挈領的金句。

總之，用標語為開場導言，吸引聽眾注意力；用標語畫下句點，建立簡報印象的記憶點，三幕簡報法讓簡報也能擁有電影級的精采魅力！

（作者是世訊整合行銷傳播有限公司創意總監）

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