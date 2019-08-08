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連鎖效應／品牌定位 打造深刻印象

2019-08-08 02:56經濟日報 李培芬

消費場景與消費習慣流轉變化，新世代更喜歡轉換通路，於是「品牌陷落」比之前的速度更快，而且是成片的陷落，像之前所謂「潮牌」，幾乎都以滅絕收場。

比流行更快的是退流行。

走一趟百貨商場就可以清晰看見，品牌崛起與隕落，像極了浪花拍打海岸，一波波此起彼落，令人不禁要問：通路品牌如何持續占領顧客的心智版圖？

這個問題出在新世代？還是通路品牌的經營者？

女裝成衣市場受快時尚業者擠壓，許多通路品牌或黯然謝幕，或縮小規模，或移入商場設櫃…，少有能積極拓店者，但MOMA卻能反向操作，以中山南西商圈為例，一舉拿下原屬Joseph品牌的角窗店，在短短的100公尺內開了三家店，高密度、轟炸式布點，想不看見MOMA也難。

MOMA為何能逆勢拓店，答案在「定位」。單品均價在新台幣1,500至2,000元，比快時尚店更有都會感的休閒正裝路線，加上用料、剪裁及版型均有特色，商品價值感高，賣出一件可抵快時尚賣三件，贏在小店、設計和質感。

經營的問題，當然是出在經營者。消費者本來就應該沒有忠誠度。

快時尚數大是美定位，很難營造精緻的消費場景，與之站在對角線彼岸的小巧精緻，反而能攫獲更多女性消費者的青睞，於是為家人買快時尚，為自己買品牌成衣，或進入輕熟女後，更要選擇有自我品味的品牌。

回到開頭的命題──通路品牌如何持續占領顧客的心智版圖？關鍵在於以下項四個要素：

一、全面設想顧客的使用場景：商業並非消費如此簡單，消費場景建構在於陳列，但陳列中若沒有重建或喚起顧客的使用場景，充其量也只是裝飾門市罷了。櫥窗與顧客對話，要能反映其心中使用的場景。

二、深入通路品牌的精細定位：小眾不小，每個十年世代的衣著，亦隨著現代人生活場景不同而不同，例如運動的衣著，為了每天一小時的運動，品牌即可著床，上班的衣著、休閒的衣著、家居的衣著…，現代人的確複雜得多，這都是品牌通路的機會。

三、開啟線上對話的待機模式：許多櫃姐都知道，每次當顧客走出店門，下一次不可期，但有了社群軟體之後，我們的確可以和顧客開啟每日的連動，這就是消費的待機模式，分享每件單品的穿搭方式，比告知打折訊息更能吸引顧客，並鼓勵顧客分享穿搭心得或照片。

四、精選免費贈品創造驚喜感動：生活已然平淡，消費不妨率性。想要召回顧客，第五街牛仔褲會特別裁製牛仔布年曆贈送會員，王培浩也會在顧客生日和設計師生日時大方贈禮，創造驚喜給顧客。

免費也要用心，品牌贈品絕對是獨家精品，才能創造期待感，而非可有可無。

現代人的複雜多面，正是品牌重新定位的絕佳時機。

（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

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