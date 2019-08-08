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策略經營／謝富來改變小規則 業績大躍進

2019-08-08 02:55經濟日報 邱馨儀

和運租車總經理謝富來 和運／提供
和運租車總經理謝富來 和運／提供
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同樣是出租車子，不過改變了一點點遊戲規則，和運公司總經理謝富來就創造出年輕族群的需求，找到新的營運模式。

眼見共享經濟時代來臨，和泰集團旗下的和運租車從傳統的租車業務擴展為24小時、App取車還車的iRent業務，並且成立子公司和雲公司專門運營更多年輕人偏好的iRent業務，再加上獲得雙北市的支持，只要停進路邊的停車位就可以停車，需求量快速拉高。

接軌年輕族群

依據和運公司總經理謝富來的估算，24小時隨租隨還的iRent業務因為更方便，也更便宜，吸引年輕族群上門，對於和雲來說，不用實體店面的運營方式更有彈性，成本也較低，可能到今年年底，隨租隨還的iRent營業規模就要超越和運實體通路租賃業務了。

和運是和泰集團旗下的事業，既不可以不賺錢，也怕規模太大，消費者偏好租車，反而影響到和泰的新車銷售。謝富來初接和運總經理時，陷於兩難的情境，但隨著共享經濟的興起，就算和泰集團不做，也會有別人做。與其把這個全新的市場拱手讓人，不如自己把市場做好，而且還可以導引消費者有更多和Toyota品牌相關的經驗，為集團創造更多機會。

和泰集團旗下iRent 24小時租車，路邊停車即可隨租隨還，以時計價的方式太叫座，雙北地區的配車輛從先前的150輛需求不斷增溫，預計8月將一口氣增加100輛，希望在最短的時間內達到300輛。這種方式最早是從台中、台南開始，因為台中與台南原本即有單一汽車每個月停車月費的收費方式，iRent在台北市與台南市和南科的路邊停車隨租隨還獲得正面的回應，再回頭爭取雙北市的支持。因為雙北市原本並無對單一汽車月停車計費的方式，因此前期困難不少，但突破這個瓶頸後，雙北市成為需求最強的地區。

App隨租隨還

和雲推動iRent的「隨租隨還」業務反應超出預期的熱絡，許多熱門地區，像是捷運站附近、台大附近租用比率都相當高，也是和雲快速增加配車數的熱區。而且即使配車增加，使用率也未見下降，顯見需求超出當前的供應量。

目前iRent汽機車車隊數達2,300台（汽車2,000台、機車300台），路邊租還汽機車車隊共600台（雙北市：汽車200台、機車300台）。而雙北市電動機車部分，車隊數達300台，每台車每日三車次。

另外最具吸引力的是雙北路邊租還到桃機，就像自家擁有車子一樣，可以從雙北市的路邊停車開車，往返桃園機場（大園停車場）的服務方式，一樣是平日每小時99元的租車費，未來往返於雙北與桃園機場之間不再需要付出動輒千元以上的計程車接駁。這也使iRent由原本固定站點的甲租乙還，調整為雙北市路邊租還到桃園大園站。服務方式的擴大，提供更多車輛可到達桃園機場，獲得消費者的迴響，服務上線後當月約800車次，成長達400%。

截至目前為止，和雲已經改變雙北年輕族群的用車習慣，對於和雲來說，更希望快速投入的是iRent自助租車電動機車服務，畢竟和泰集團並未生產銷售電動機車，這是全新的領域。而且電動機車大幅提升共享汽機車的綠能占比，協助實現城市綠能運輸。目前iRent電動機車投入台北市及新北市，民眾可透過App進行發動、熄火及取還車，未來還要在各縣市廣泛提供。

桃園機場電動機車
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