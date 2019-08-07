博客來拓展海外營運 開放泰、菲、印、越四地百貨出口

2019-08-07 17:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



博客來舉辦24周年慶，百貨參展商品4折起。此外，博客來海外百貨出口版圖再添泰、菲、印、越四地，並推出自製影音節目，博客來預估，活動業績至少成長1成以上。目前博客來的百貨商品海外出口由日韓、港澳、新馬、美國、紐澳九個地區，拓展到13個地區，帶動海外會員數年增1成以上。

博客來持續推動台灣MIT品牌與優秀的出版品邁向國際。博客來表示，除了已開放182萬種書籍供全球150個地區會員購買外，適逢24周年慶暨「海外專館」屆滿2週年，今年增設泰國、菲律賓兩處海外專區，並開放泰國、菲律賓、印尼、越南四地百貨商品出口，會員可購買百貨商品數達26萬種，可望為近九成東南亞地區消費者提供多元的網購新選擇。

博客來今日起至9月8日舉辦周年慶，周年慶活動也首次擴大為雙會場，主會場以20款博客來圖書獨家限量商品打頭陣，網羅了像是日本演技派女演員樹木希林首度在台出版的「離開時，以我喜歡的樣子」獨家賽璐珞書衣加贈箴言紙膠帶、國民媽媽宜手作「一起來．捏飯糰」獨家贈黑鐵小牛奶鍋等，另有電子書百元有找。

百貨商品延續博客來品牌精神，支持在地品牌、深耕環保、設計商品領域，同時讓過去的經典商品再次問世。包含綠色好品牌「shan│善」、「fng.」、經典懷舊單元的「日本國民品牌KOKUYO」、以及「保溫瓶銷售冠軍THERMOS膳魔師」、台灣第一個紙尿褲產品「幫寶適」等暢銷超過24年的人氣商品集結，還有推薦平價好物的單元「百元商店」。分會場則是強打博客來圖書、百貨、影音售票等各館好物，包含無印良品及星巴克，集結時下最夯話題新品。