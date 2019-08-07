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珍奶全球發燒！六角Q2 EPS倍增至2.65元 單季歷史新高

2019-08-07 17:37經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

Chatime日出茶太美國休士頓門市。 圖／六角國際提供
Chatime日出茶太美國休士頓門市。 圖／六角國際提供
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六角國際（2732）第2季合併營收12.29億元，年增率32.37％，推升獲利表現，第2季稅後純益1.02億元，年增123.86％，2019上半年EPS 4.53元，今年上半年已賺超過去年一整年。

六角公司表示，主要是集團去年完成餐食品牌汰弱留強後，「Chatime日出茶太」前幾大代理商搭上外送平台商機，推升同店銷售成長；同時珍珠奶茶在世界各地熱潮持續，日出茶太品牌力在大者恆大的推動下，全球展店家數加速成長，同步帶動原物料銷貨收入與加盟及權利金收入的增長。稅後淨利繼第1季後再創單季歷史新高，第2季獲利年增率亦優於營收成長表現，每股稅後盈餘（EPS）則為2.65元。手搖飲旺季第3季逐漸走高，營運亮眼可期。

六角第2季成長動能最強勁的於亞洲為日本、印尼及菲律賓；歐洲為英國。其中日本受惠珍珠奶茶瘋潮，同店銷售成長強勁，以單月近兩家店的展店速度，成為全日本展店最快的手搖茶飲品牌，除了布局在觀光人潮地段，亦設點在當地居民人口數較多地區，深化市場占有率。

而印尼及菲律賓，受惠炎夏高溫，手搖茶飲需求若渴，加上外送平台推波助瀾，以及國際化品牌力度加持，帶動原物料銷貨收入與加盟及權利金收入的增長，菲律賓於第2季達成百店里程碑，印尼則預計今年下半年達到300家店。位於歐洲的英國日出茶太，受惠於當地積極行銷以及搭配外送平台策略奏效，第2季表現突起。

六角集團挾「Chatime日出茶太」力拼全球雙位數成長展店動能，下半年將達成日本展店35家以及印尼300家的里程碑；杭州瑞里旗下「黑瀧堂」及「果麥」茶飲品牌，今年亦將瞄準中國西南與東北地區商機，目前在近1500間店規模下，可望挑戰全年展店目標仍維持兩成成長。

而「APEC亞太拓展計劃」策略下半年可望再下一城，旗下王座國際的「段純貞」及「京都勝牛」將攜手香港 Cafe Deco Group 餐飲集團（其士泛亞控股）進軍香港市場，預計10月將在東港城商場開設首店，可望複製「Chatime日出茶太」全球展店成功經驗，推升餐食品牌的國際化力度，公司預期全獲利表現持續優於營收成長性。

營收日出茶太六角國際
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