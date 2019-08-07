全球快遞策略結盟天和鮮物 當日快訂快取幸福上菜

2019-08-07 16:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



全球快遞串聯線上訂購與線下供應的O2O城市快遞服務，由專業貼心的愛鄰騎士（iLink）將新鮮食材或健康料理即送到府。 圖／台灣大車隊提供 分享 facebook 台灣大車隊集團旗下事業「全球快遞」，聯手知名有機超市品牌「天和鮮物」，即日起讓消費者一次解決晚餐與隔日早餐的煩惱。只要於週一到週五下午四時前完成線上訂購，即可在當日傍晚五時至七時間，由全球快遞的愛鄰騎士（iLink）即送到府，讓消費者可新鮮到貨、新鮮上菜，盡情享受新鮮生活。

全球快遞總經理劉金維表示，有感於現代人生活普遍忙碌，想享受新鮮食材或健康料理，卻又時常苦無時間外出採買或自行烹調，因而聯手天和鮮物推出當日快訂快取配送服務，將發揮業界頂尖的都會區配送網絡優勢，並依據食材屬性進行跨溫層運送，讓全球快遞最專業貼心的愛鄰騎士（iLink），幫助廣大台灣消費者輕鬆在家買菜、新鮮上桌，從串聯線上訂購與線下供應的O2O城市快遞服務，扮演關鍵最後一哩路，進而開創社區新零售即送服務。

天和鮮物總經理蔡明欽說，供應項目目前為天和自有冷凍食材、銀髮及嬰幼兒食品、現做料理、方便現煮食材包、生鮮有機時令蔬果、天和烘焙、便當、生活乾貨用品等等，一應俱全。新零售時代銷售模式興起，運用「天和鮮物」網路商店及實體店面的虛實整合，結合快遞業者都會區配送網絡，創造新型態的智慧都市半日生活圈，共同打造O2O（Online to Offline）新零售即送服務。

第一階段服務雙北11區，包括大同、中山、松山、萬華、中正、大安、信義、永和、中和、板橋、三重區，以當日快訂快取，施行後如服務流程順利，會再陸續增加產品品項與更多取貨時間及周日快遞服務，如欲了解詳細內容可上天和鮮物購物網站、加入LINE@、FB 即可收到最新消息。

商業發展研究所經營模式創新研究所副所長李世珍指出，隨著網際網路與行動商務的發展，消費者透過手機與美食外送平臺，鏈結了美食提供者（如餐廳、茶飲、咖啡與家庭廚房），美食需求者及美食遞送者（如物業者與外送員），創造出餐飲業的新營收。即便如此，消費者訂購美食外送，終究還是個「老外」（三餐老是在外），飲食過油、過鹹、過甜的問題還是沒有解決。如果有機會善用美食外送，結合安心餐桌的快取產品，不但能讓民眾吃得安心，也能讓食材買得放心，創造安全、幸福的新感受。