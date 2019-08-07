親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

解決超時駕駛荒 國光客運13條路線砍班縮駛

中颱利奇馬最新預測路線出爐 今5點半發海警、估明晨發陸警

為交通找新出路 台大首創公民平台

2019-08-07 16:06台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

台大先進公共運輸研究中心邀請各界專家，首創公民參與平台，要為台灣交通尋找新出路。...
台大先進公共運輸研究中心邀請各界專家，首創公民參與平台，要為台灣交通尋找新出路。(Photo by 吳婉瑜／台灣醒報)
分享
交通結合科技，開創新出路！台大先進公共運輸研究中心邀請各界專家，首創公民參與平台，要為台灣交通尋找新出路。中華智慧運輸協會副理事長張學孔以推動悠遊卡的經驗為例指出，創新的服務改善了運輸；逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭則表示，政府應鼓勵發展公共運輸和自駕科技。

新創受限法規

中華智慧運輸協會副理事長張學孔表示，智慧交通已成為全球趨勢，台灣擁有許多新創人才，更是一個極具新創動能、擁有多元交通移動方案的國家，然而「個人創新不一定能轉化為台灣整體的競爭優勢，」許多創新思維大都受制於政策和法規的限制。

「從磁卡變成悠遊卡，只要0.36秒一刷就完成交易」，張學孔以1997年推動悠遊卡為例指出，當時搭車要將磁卡插入孔洞之中判讀，但高齡者不一定插得進去，改成無現金交易後，搭乘效率明顯提升，現在政府也可以運用悠遊卡大數據做更好的決策。

電動滑板車的想像

張學孔提到，日前台大通過校園適用電動滑板車，以巴黎為例，共享自行車和電動滑板車都很盛行，是因為巴黎市府透過相關法規來推動運輸與科技的結合。他說，交通面臨新科技的應用，包含大數據、物聯網、AI、雲端計算等都逐漸衝擊交通運輸業，同時也會幫助民眾更便利。

台灣過去共享運輸蓬勃發展，像是YouBike和U Moto（電動機車）和UCAR（智慧電動車）在各縣市落實，未來應發展跨運具、個人化的運輸服務，並鼓勵更多永續的運輸經營模式，包括公共運輸和自駕。

公民參與平台求共識

不過，在運輸創新的同時，也出現科技與傳統產業無法適應的問題，鍾慧諭以Uber為例指出，Uber是全世界都面臨到的問題，但新加坡透過鬆綁費率以及對新創產業的寬容政策來面對衝擊。鍾慧諭指出，目前台灣政策的疏失是時常只有單向溝通，她呼籲透過公眾參與，找到各方的共識。

為此，台大先進公共運輸研究中心將成立公民參與平台，於9至10月期間辦理3到5場的工作坊，針對消費者的需求、安全與風險管理、法規的調適與因應、社會整體效能得提升、公平競爭的關鍵、傳統產業的轉型等六大面向討論，讓社會跟著新科技一起促進整體交通發展。

【更多精采內容，詳見

悠遊卡台大傳統產業
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

茶飲旺季報到 雅茗-KY7月營收登歷史次高

2019-08-07 16:29

全球快遞策略結盟天和鮮物 當日快訂快取幸福上菜

2019-08-07 16:05

台版築地漁市 農委會逾13億元改造

2019-08-07 15:59

foodpanda搶攻美食外送版圖 宣布進駐嘉義

2019-08-07 15:43

香格里拉台南遠東飯店總座異動 由周麗華接任

2019-08-07 15:33

從汽車到火箭都少了不它！一根保險絲 讓這家公司賣到上櫃

2019-08-07 13:22

棄設計師夢想接手父親負債事業 他將洗髮品「洗」出破億營收

2019-08-07 13:21

九二一地震將滿20周年 結構技師推耐震工法

2019-08-07 09:18

關稅戰效應 台塑四寶下修Q3展望

2019-08-07 01:00

貿戰衝擊石化產業 台塑四寶憂旺季不旺

2019-08-07 00:04

策略經營／林育生 讓員工當家作主

2019-08-06 23:32

行銷望遠鏡／廣告做好Ending 大加分

2019-08-06 23:31

失智照護／青銀共生共榮

2019-08-06 23:31

憲生說法／一心多用

2019-08-06 23:31

上班卒仔 照子放亮／不斷練習

2019-08-06 23:31

上銀迎轉單 Q4顯現效益

2019-08-06 23:25

產業發聲 挺法人科專計畫

2019-08-06 23:23

工研院拚智造 助攻產業

2019-08-06 23:17

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 16:06

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:49

巧克力竟有麻辣鍋口味！品牌亂鬥無極限 聯名老哏為何重出江湖？

2019-08-06 15:46

DO IT Today展 產官研合作秀29智慧製造技術

2019-08-06 14:44

台達喚醒氣候意識 承諾捐建那瑪夏民權國小幼兒園

2019-08-06 14:21

樂天看準外食趨勢 延攬吉野家加入Pickup

2019-08-06 14:21

玩具總動員4大賣！好的「創新」要有市場規模，老總：從這3個出發點切入

2019-08-06 12:34

延續偏鄉送愛 康和證券公益單車環島15天

2019-08-06 11:40

合庫人壽支持家庭照顧者 台中接力演唱

2019-08-06 11:00

高績效教練／把資訊當貨幣

2019-08-01 23:57

管理錦囊／善用OKR目標 激發責任感

2019-08-01 23:57

新創企業／培養獨角獸 鏈結國外市場

2019-08-01 23:57

業務最前線／重新定義談判框架 扭轉僵局

2019-07-31 22:50

創新平台／客服機器人愈來愈有溫度

2019-07-31 22:50

連鎖效應／三重機制 發掘營運盲點

2019-07-31 22:50

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

環保意識正夯！電子券不怕忘記帶 普及率高達九成

2019-08-07 00:00

2019富邦證券理財趨勢論壇 股利滾出更佳的投資效益 創造穩定現金流

2019-07-30 11:40

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

真薪酸！這八種行業員工年薪排名吊車尾

2019-08-06 18:24

人民幣貶破7 為何定存戶仍緊抱不放？銀行主管這麼說

2019-08-06 19:13

半導體薪情好…上市公司前5名 年薪都破百萬

2019-08-07 00:14

日韓貿易戰三星中箭 台積電晶圓代工龍頭穩固

2019-08-06 20:46

台幣黑翻紅 爆量升1.18角

2019-08-07 00:00

貨幣政策轉向？ 金融圈：我央行明年可能降息

2019-08-07 00:15

環球晶二度調降財測 半導體復甦有雜音

2019-08-07 00:59

關稅戰效應 台塑四寶下修Q3展望

2019-08-07 01:00

5G發展 電信大咖三訴求

2019-08-06 23:35

美法院裁定中鋼反傾銷稅需重新評估 可能調降

2019-08-07 07:44

台北市消費力 中山區最強

2019-08-06 23:27

香港情勢愈演愈烈 台灣金融業曝險逾兆元

2019-08-06 17:55

九二一地震將滿20周年 結構技師推耐震工法

2019-08-07 09:18

全球景氣趨緩 7月WPI減幅創34個月最大

2019-08-06 20:43

美元高利定存 赫見8字頭

2019-08-07 00:13

名家觀點／美中貨幣戰引發的危機

2019-08-07 01:17

保經銀行勸誘客戶借款買保險 金管會修法最重可撤照

2019-08-06 18:14

美中貿易戰升溫 台達電：全面性影響

2019-08-07 10:40

金融業在港曝險 逾兆元

2019-08-07 00:15

保經代不當行銷 最重撤照

2019-08-07 00:15

上銀迎轉單 Q4顯現效益

2019-08-06 23:25

華為開發者大會 牽動台系鏈

2019-08-06 23:26

勞動部：今年基本工資時薪擬與月薪同步調整

2019-08-07 12:24

環球晶董座看市況 長期仍樂觀

2019-08-07 00:58

蔡明興看貿易戰…還會持續

2019-08-07 00:16

高資產客戶福音 銀行「美金優利定存」超高年化利率8.8％

2019-08-06 16:55

國銀 上半年賺近2,000億

2019-08-07 00:15

美國降息銀行卻推高利定存 比8％更高的是這家

2019-08-07 15:33

英業達台灣筆電產能 將拉高到30%

2019-08-06 19:02

同批貨物轉手沒發票 買賣違規一案將兩罰

2019-08-06 23:18

上市櫃非主管員工薪資 半導體業年薪122萬居冠

2019-08-06 23:29

凱博觀點／適用資金匯回專法 三點不漏

2019-08-06 23:18

5G頻寬僧多粥少 標金看飆

2019-08-06 23:31

入對行了嗎？上市公司半導體業年薪最高、觀光業最低

2019-08-06 21:50

貸不到款？做對3件事 免成銀行黑名單

2019-08-07 14:37

台商鮭魚返鄉建廠缺地 桃園招手大園產專用地啟動

2019-08-06 19:09

5G頻寬上限 業者攻防關鍵

2019-08-06 23:31

財經觀點／拚觀光 台灣何不發展「民主旅遊」？

2019-08-07 00:05

富邦銀香港分行應變反送中…營運一切正常

2019-08-07 00:15

科技部通過10件園區投資案 金額逾17億

2019-08-06 22:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top