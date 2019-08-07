為交通找新出路 台大首創公民平台

2019-08-07 16:06 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



台大先進公共運輸研究中心邀請各界專家，首創公民參與平台，要為台灣交通尋找新出路。(Photo by 吳婉瑜／台灣醒報) 分享 facebook 交通結合科技，開創新出路！台大先進公共運輸研究中心邀請各界專家，首創公民參與平台，要為台灣交通尋找新出路。中華智慧運輸協會副理事長張學孔以推動悠遊卡的經驗為例指出，創新的服務改善了運輸；逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭則表示，政府應鼓勵發展公共運輸和自駕科技。

新創受限法規

中華智慧運輸協會副理事長張學孔表示，智慧交通已成為全球趨勢，台灣擁有許多新創人才，更是一個極具新創動能、擁有多元交通移動方案的國家，然而「個人創新不一定能轉化為台灣整體的競爭優勢，」許多創新思維大都受制於政策和法規的限制。

「從磁卡變成悠遊卡，只要0.36秒一刷就完成交易」，張學孔以1997年推動悠遊卡為例指出，當時搭車要將磁卡插入孔洞之中判讀，但高齡者不一定插得進去，改成無現金交易後，搭乘效率明顯提升，現在政府也可以運用悠遊卡大數據做更好的決策。

電動滑板車的想像

張學孔提到，日前台大通過校園適用電動滑板車，以巴黎為例，共享自行車和電動滑板車都很盛行，是因為巴黎市府透過相關法規來推動運輸與科技的結合。他說，交通面臨新科技的應用，包含大數據、物聯網、AI、雲端計算等都逐漸衝擊交通運輸業，同時也會幫助民眾更便利。

台灣過去共享運輸蓬勃發展，像是YouBike和U Moto（電動機車）和UCAR（智慧電動車）在各縣市落實，未來應發展跨運具、個人化的運輸服務，並鼓勵更多永續的運輸經營模式，包括公共運輸和自駕。

公民參與平台求共識

不過，在運輸創新的同時，也出現科技與傳統產業無法適應的問題，鍾慧諭以Uber為例指出，Uber是全世界都面臨到的問題，但新加坡透過鬆綁費率以及對新創產業的寬容政策來面對衝擊。鍾慧諭指出，目前台灣政策的疏失是時常只有單向溝通，她呼籲透過公眾參與，找到各方的共識。

為此，台大先進公共運輸研究中心將成立公民參與平台，於9至10月期間辦理3到5場的工作坊，針對消費者的需求、安全與風險管理、法規的調適與因應、社會整體效能得提升、公平競爭的關鍵、傳統產業的轉型等六大面向討論，讓社會跟著新科技一起促進整體交通發展。

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