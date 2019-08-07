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foodpanda搶攻美食外送版圖 宣布進駐嘉義

2019-08-07 15:43經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

foodpanda宣布正式進駐嘉義，並於8月祭出嘉義獨享優惠，推出全時段免運費優...
foodpanda宣布正式進駐嘉義，並於8月祭出嘉義獨享優惠，推出全時段免運費優惠活動。　圖／foodpanda提供
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美食外送版圖再下一城。全台最大美食外送平台foodpanda正式宣布進駐嘉義，成為首個外送版圖涵蓋十座城市的美食外送平台。

foodpanda陸續插旗南台灣城市，由高雄及台南市場訂單量的快速成長可見南台灣食客使用美食外送服務的習慣已快速建立。

foodpanda看準與日俱增的美食外送商機，攜手嘉義近兩百家的在地小吃、餐廳店家及連鎖餐飲品牌推出外送服務，為在地消費者打造方便、優質的嶄新飲食選擇，且即日起至8月底，凡於嘉義訂餐，不限時段皆可享外送免費的優惠，讓想嘗鮮的消費者輕鬆享受外送美食。

同時，foodpanda大舉歡慶七周年，每月都推出多元優惠任消費者聰明搭配，為感謝廣大消費者熱烈參與活動，平台於8月份祭出每周一至周五，全台限時免費外送的活動，讓消費者在炎炎夏日不需出門即可享用外送美食。另推出七夕情人節專屬優惠，即日起至8月14日，凡訂購精選名店餐點滿699元即可現折200元，不怕情人節訂不到餐廳，無須外出人擠人，在家甜蜜吃大餐。

foodpanda 8月正式進駐嘉義，不僅攜手近兩百間嘉義在地小吃、熱門巷弄美食及連鎖餐飲店推出外送服務，也將複製其他城市的成功經驗與模組，共同推廣在地餐飲文化。

首波精選美食包含夜市美食「方櫃仔滷味」、首創炸全雞的「桃城雞排」、排隊素食小吃「阿桃素食鹹酥雞」、人氣店家「霸王砂鍋魚頭」、網紅打卡名店「芋頭主義」、嘉義必買伴手禮「方塊吐司」，以及酷暑必備的熱門手搖飲料店大苑子、茶湯會及迷客夏都在名單之中，除了首波上線的餐廳，foodpanda也會持續拓展嘉義縣市的合作夥伴，預計將有更多當地餐廳於平台上架，共拓市場版圖。

為吸引消費者體驗美食外送服務，foodpanda祭出嘉義獨享優惠：即日起至8月31日止，只要於嘉義訂餐，每筆訂單次次皆享免費外送，外送時段自早餐到消夜都能滿足，想點外送美食隨時都能一指到胃。

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