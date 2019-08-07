香格里拉台南遠東飯店總座異動 由周麗華接任

2019-08-07 15:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



周麗華出任香格里拉台南遠東飯店總經理一職。 圖／業者提供 分享 facebook 香格里拉酒店集團宣布，由周麗華出任香格里拉台南遠東飯店總經理一職，同時也為該飯店今年營運屆滿十年的在地深耕計畫揭開序幕！憑藉著卓越的領導力、開創力和優異的執行力，她將帶領香格里拉台南遠東飯店樹立嶄新的服務標竿。

周麗華總經理是雲林人，出國多年後能夠返台服務，心情十分雀躍，極為期待能對企業和社會做出貢獻。她表示，台南擁有豐沛的文化底蘊和觀光資源，是廣為人知的旅遊勝地。

獲獎無數的香格里拉台南遠東飯店則有領先同業的品牌優勢，很榮幸能夠帶領飯店優秀的團隊，面對挑戰、開創新局，秉持著傳奇的香格里拉殷勤待客之道，以在地特色強化經典服務，提升且超越每一位到訪賓客所預期的全方位體驗。

周總畢業於全球酒店管理專校排名前三大的瑞士雷赫士旅館管理學院（Les Roches International School of Hotel Management），1997年學成歸國後，便在台北展開餐飲職涯，2003年成為台北遠東飯店自助餐廳的經理，因為出色的表現，九年間不斷被晉升至餐飲部副協理，還曾摘下香格里拉集團年度最佳餐飲經理人的榮銜。

2012年開始外派，陸續擔任香格里拉在福州的餐飲部協理、廣州的餐飲部副總、以及哈爾濱和北京的駐店經理(副總)。

繁忙工作中，她也在職場持續學習深造，完成諸多康乃爾和哈佛大學開辦的線上課程，包括人際溝通、領導統御、顧客導向營運、社交新媒體行銷、戰略規劃與執行等，使她更加具備寬廣的國際視野，能夠預見趨勢、掌握先機，進而開創商機。