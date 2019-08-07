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解決超時駕駛荒 國光客運13條路線砍班縮駛

加航推父親節機特惠票 飛美加含稅1.4萬元有找

2019-08-07 15:28經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

加拿大航空即日起歡慶父親節，推出北美機票全線特惠。無論是到加拿大、美國賞楓或者過...
加拿大航空即日起歡慶父親節，推出北美機票全線特惠。無論是到加拿大、美國賞楓或者過年探訪親友，現在安排出行正是最佳時刻。　圖／加拿大航空提供
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加拿大航空即日起歡慶父親節，推出北美機票全線特惠。無論是到加拿大、美國賞楓或者過年探訪親友，現在安排出行正是最佳時刻。

凡自即日起至2019年8月16日期間，購買台北出發至全加拿大、美國航點來回機票，官網限定特惠票價1萬3,423 元起（含稅）。促銷適用溫哥華、多倫多、蒙特婁、西雅圖、舊金山、洛杉磯、紐約、波特蘭、丹佛等116個北美城市。北美全航點皆推出不限艙等、超值優惠票價。

加航表示，台北往返溫哥華直飛航班，皆採波音787-9夢幻客機執飛。機艙更保濕、智能窗與燈光自動調節有助舒適入眠，機上供應亞洲餐點，空服員能講多國語言，國語、台語攏欸通！讓爸爸搭飛機時就能感受加拿大人的熱忱。

另外，溫哥華機場提供全中文指引，轉機或入境都相當便利，前往美國也能利用轉機時間預先入境，讓爸爸能一抵達美國即入境，省時便利是前往美國的最佳選擇。

加航強調，這次的官網父親節優惠活動無需輸入任何促銷代碼，適用旅遊日期自2019年9月5日起至明年4月30日止，每航班優惠機位有限、非所有航班都適用，不適用日期與航班依購買票種規定為准，更多訂票訊息請登入加拿大航空官方網站活動網頁（https://go.aircanada.tw/88Day）。

加拿大溫哥華父親節
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